Der Launchtrailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Am Freitag bricht eine neue Zeit an! Die Zeit der Verheerung nämlich. Zumindest im neuen Hyrule Warriors, das dann für Nintendo Switch erhältlich sein wird. Nintendo wirft mit dem neuen Launchtrailer nun noch einmal einen letzten Blick auf das Spiel vor der Veröffentlichung am 20. November 2020. Falls ihr das auch noch tun wollt, bevor ihr zugreift: eine Demo ist im eShop erhältlich.

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung* lässt euch nach Hyrule zurückkehren und erleben, was 100 Jahre vor den Geschehnissen von „Breath of the Wild“ passierte. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden, bedroht durch die Verheerung Ganon. Eine tapfere Gruppe von HeldInnen stellt sich ihr im Überlebenskampf.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force