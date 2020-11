Shuuen no Virche -ErroR:salvation-: Neue Otome-Visual-Novel von Idea Factory und Otomate angekündigt

Otome-Fans aufgehorcht: Idea Factory hat ein neues Projekt seiner Otomate-Marke angekündigt. Bei der neuen Otome-Visual-Novel handelt es sich um Shuuen no Virche -ErroR:salvation-, welches sich für Nintendo Switch in Arbeit befindet. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Shuuen no Virche -ErroR:salvation- spielt im Land von Arpecheur, einem Dark-Fantasy-Setting. In dieser Welt stirbt jeder mit dem Erreichen des 23. Lebensjahres. Satomi Nakayama schreibt die Geschichte und Misa Yoshida tritt als Director auf, während Fumiyoshi Tatematsu die Produktion verantwortet. Für die Illustrationen verpflichtete man ‚Yomi‘.

Zuletzt kündigte man bereits eine Otome-Visual-Novel zu der beliebten Light-Novel My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! an. Diese wurde zuletzt bereits mit einer Anime-Adaption bedacht. Wer nicht lange auf neuen Otome-Nachschub warten möchte, darf einen Blick auf unseren Test zu Café Enchante werfen, dessen Geschichte unsere Autorin in den Bann zu ziehen wusste.

Shuuen no Virche -ErroR:salvation- im Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Shuuen no Virche -ErroR:salvation-, Idea Factory / Otomate