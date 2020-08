Das war… Kalenderwoche 33/2020

Kurz vor der Gamescom ist in der Regel eine sehr ruhige Phase für Videospiel-Neuigkeiten und zumindest in dieser Beziehung ist das Jahr 2020 keine Ausnahme. Somit werfen wir einen Blick auf Sonys Exklusivdeals, die Videos der Woche sowie unsere beiden neuen Reviews und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Exklusivspiele sind wichtig für Konsolenhersteller, Sony setzt nun aber wieder vermehrt auch auf Exklusivinhalte für Multiplattform-Titel. Hohe Wellen wirft derzeit der PlayStation-exklusive Spider-Man-DLC für Marvel’s Avengers (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC). Wir haben die aktuelle Strategie von Sony in einem Kommentar dargelegt und eingeordnet.

Noch ohne viele Details wurde ein neues Spiel der Momodora-Reihe angekündigt, zudem wird mit Demons Ate My Neighbors! (Switch, PC) ein Retro-Twin-Stick-Roguelike entwickelt. Je den Debüt-Trailer könnt ihr euch zu Higurashi When They Cry Mei (Mobil) (Link) und Zoids Wild: Infinity Blast (Switch) (Link) ansehen.

Einen großen Auftritt hatte einmal mehr Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) in einer Ausstrahlung des Night City Wire. Je ein längeres Gameplay-Video führt euch in die Spielinhalte von 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4) (Link) sowie Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) (Link) ein. Dantes kostenpflichtiger Auftritt in Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (Switch, PS4) wurde ebenso vorgestellt wie die Season-Pass-Inhalte und eine Soundtrack-Hörprobe aus The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4, PS5). Zu Mad Rat Dead (PS4, Switch) gab es außerdem eine Erklärung des Rhythmus-Gameplays und auch die Musik aus dem Titel wurde präsentiert. Die europäische Handelsversion enthüllte Marvelous zu Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch, PC), zusätzlich stellte man den wichtigen Reisanbau vor.

Mit dem 13. Oktober hat das VR-Spiel Little Witch Academia: VR Broom Racing (PS4, PC) inzwischen einen Veröffentlichungstermin. In die Beta-Phase gestartet ist das Indie-Projekt Edge of Eternity (PS4, Xbox One, PC) und am 24. September soll das rundenbasierte Strategiespiel Tears of Avia (Xbox One, PC) erscheinen. Zu Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) wurde der Fahrplan für die zweite Season detailliert, welche unter anderem Belial und Cagliostro bieten wird. Eine Portierung von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm für Nintendo Switch wurde neu enthüllt und Touhou Sky Arena: Matsuri Climax schafft es bald auch noch auf Steam. Eine Kollaboration mit Assassin’s Creed geht AFK Arena (Mobil) ein und Rare schaut musikalisch auf die 35-jährige Geschichte des Studios zurück.

Zwei neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen ebenfalls bei JPGAMES finden. Zunächst sind wir mit Ghost of Tsushima (PS4) (zum Testbericht) ins alte Japan gereist und haben nochmals ein herausragendes Abenteuer auf Sonys aktueller Konsole erleben dürfen. Insbesondere viel Humor bringt Paper Mario: The Origami King (Switch) (zum Testbericht) mit, die klassischen RPG-Kämpfe werden dabei mit einer Drehscheibe aufgefrischt.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir auf den Nicht-E3-Sommer zurück, welcher von der Corona-Pandemie diktiert wurde. Wie hat euch dieses alternative Programm gefallen?