D-techno hat zum von Smileaxe entwickelten Higurashi When They Cry Mei einen ersten Trailer veröffentlicht. Darin könnt ihr unter anderem die Charaktere sehen, welche aktuell auch auf der offiziellen Webseite präsentiert werden. Der neuste Eintrag in der Higurashi-Serie für Smartphones soll noch im Sommer dieses Jahres in Japan erscheinen.

Higurashi When They Cry Mei soll den brandneuen „Higurashi When They Cry“-Anime begleiten, der im Oktober 2020 startet. „Mei“ erzählt eine komplett neue Geschichte aus der Feder von Kiichi Kanou. Künstlerin Ayane interpretiert den Titelsong „Frustration“, während Motoi Sakuraba die Kampfmusik beisteuert. Dieser war bereits an Titeln wie Star Ocean, Dark Souls oder auch den Tales-of-Titeln beteiligt.

Das Spiel ist als Free-to-play-Titel angelegt, aber auch Mikrotransaktionen sind inbegriffen.

Der erste Trailer zu Higurashi When They Cry Mei

via Gematsu, Bildmaterial: Higurashi When They Cry Mei, D-techno / Smileaxe