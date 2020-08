Sonntagsfrage: Wie fandet ihr die Nicht-E3-Wochen insgesamt?

Der Sommer war ein ganz besonderer. Die Corona-Pandemie hat viele Pläne auf den Kopf gestellt, was auch für die Games-Branche gilt. Schon bald war klar, dass es keine klassischen Publikumsmessen geben wird. Während die E3 komplett ausfiel, finden die Gamescom und Tokyo Game Show immerhin digital statt, obwohl das genaue Format noch nicht so ganz klar ist. Im E3-Zeitraum fanden dafür zahlreiche Digitalformate statt, wie unsere Übersicht zeigt.

Zur E3 stehen immer die „Big 3“ ganz besonders im Fokus. In diesem Sommer standen Sony und Microsoft unter Zugzwang, denn immerhin will man gegen Ende Jahr in die neue Konsolengeneration starten. Man veranstaltete also eigene Digitalformate. Nintendo ließ es eher ruhig angehen und lässt sogar in diesem Jahr noch Lücken offen im Line-up. Kleinere Direct-Formate wechselten sich mit überraschenden Ankündigungen über die normalen PR-Kanäle ab.

Natürlich waren aber auch alle anderen Publisher und Entwickler mehr oder weniger aktiv. Aus diesem Grund wollen wir die heutige Sonntagsfrage auch offen halten. Wie fandet ihr die Nicht-E3-Wochen insgesamt? Was hat euch gut gefallen, was weniger? Habt ihr die E3 mit allem Drum und Dran vermisst? Oder fandet ihr diesen Gaming-Sommer sogar besser als einen normalen E3-Sommer? In den Kommentaren könnt ihr euer Gedanken äußern!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 9. August

Nutzt ihr den Foto-Modus in Videospielen? Ich benutze den Foto-Modus überhaupt nicht. / 42.35% (36 votes)



Hin und wieder, wenn mir etwas Schönes begegnet. (z. B. Orte, Landschaften, Umgebungen) / 21.18% (18 votes)



Der Foto-Modus wird von mir ein-/zweimal ausprobiert und danach nie wieder benutzt. / 18.82% (16 votes)

Ich nutze den Foto-Modus regelmäßig, um schöne Orte/Situationen zu fotografieren. / 12.94% (11 votes)

Ich versuche „professionelle“ Fotos zu schießen und teile diese gerne auf sozialen Netzwerken. / 2.35% (2 votes)

Ich habe eine andere Meinung. [Nennung in den Kommentaren] / 2.35% (2 votes) Total votes: 85

Letzte Woche ging es um ein Feature in Videospielen, welches sich bei vielen großer Beliebtheit erfreut. Die Rede ist vom Foto-Modus. In unserer Umfrage zeigt sich nun, dass 42 % der Teilnehmer gar nichts von einem Foto-Modus halten und diesen ignorieren. Eine fast gleich große Gruppe von 36 % nutzt diesen jedoch mindestens ab und zu. Kurz ausprobiert wird der Foto-Modus immerhin von 19 % der Umfrageteilnehmer.