Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm für Nintendo Switch angekündigt

Nachdem die Zeitexklusivität für Apple Arcade wohl abgelaufen ist, wird Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm nun auch für Nintendo Switch erscheinen. Entwickler Cornfox & Brothers kündigte eine ebensolche Konsolenumsetzung nun für den kommenden Herbst an. Auch der Vorgänger Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas erschien zuerst für iOS-Geräte und später für Konsolen und PCs. Das Spiel machte nicht nur mit spielerischen und optischen Anleihen der Zelda-Serie von sich reden.

Oceanhorn 2 ist ein Prequel zum Erstlingswerk. Passend zur Switch-Ankündigung verkündet Creative Director Heikki Repo, Oceanhorn 2 sei ein „Spiel von Nintendo-Fans für Nintendo-Fans“. Die Liebe zu Nintendo-Fans kommt wohl auch nicht von ungefähr. 2017 verkündeten die Entwickler, Oceanhorn habe sich auf der Switch öfter verkauft als auf allen anderen Konsolen zusammen.

Durch die riesige Welt von Gaia

Oceanhorn 2 nimmt euch mit auf die Reise eines jungen Ritters durch die riesige Welt von Gaia, um sein Land und seine Landsleute aus Arcadia vor der dunklen Armee des Kriegstreibers Mesmeroth zu beschützen. Mit euch auf die Reise begeben sich Trin (natürlich die Königstochter) und Gen, ein mysteriöser Roboter mit Samurai-Schwert. Gemeinsam gilt es, die Völker von Gaia zu einen, um Mesmeroth gegenübertreten zu können.

