Demons Ate My Neighbors! bringt Arcade-Twin-Stick-Horror auf Switch und PCs

Tuned-Out Games und HumaNature Studios haben gemeinsam Demons Ate My Neighbors! angekündigt. Dabei soll es sich um den spirituellen Nachfolger des Kult-Klassikers Zombies Ate My Neighbors! handeln. Demons Ate My Neighbors! wird ein Retro-Twin-Stick-Roguelike, geplant ist die Veröffentlichung „vorerst“ für PCs und Nintendo Switch im dritten Quartal 2021. Eine Kickstarter-Kampagne, die am 1. September beginnen soll, wird als Stretch-Goals auch Next-Gen-Versionen bieten.

1991 – Es scheint ein ganz normaler, schwülheißer Julitag im schläfrigen Vorort Fairweather Valley zu sein… bis eine verfluchte VHS-Kassette unbeschreibliches Grauen auf die Nachbarschaft loslässt und Aprils und Joeys Summer ganz allgemein richtig versaut. Die Helden müssen ihre höllischen Nachbarn exorzieren, sich zur verfluchten Highschool durchkämpfen und ihren Sommer zurückspulen, um die Welt zu retten!

Alleine oder im lokalen Koop gehts dann mit Wasserpistolen voller Weihwasser auf die Jagd. Der Rest ist (hoffentlich) viel Spielspaß mit 16-bit-Optik in einer Top-Down-3D-Welt und einem funkigen Soundtrack aus der Feder der Sonic-Mania-Veteranen Tee Lopes, Varien, Nice Legs und Papoose.

Wie das alles aussieht, zeigt der erste Teaser-Trailer schon ganz gut.

Der erste Trailer zu Demons Ate My Neighbors!

