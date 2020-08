The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki mit Season-Pass und PS5-Unterstützung

Falcom hat im Hinblick auf die kommende Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki in Japan die Season-Pass-Inhalte vorgestellt. Dieser enthält Kostüme, Dekorations-Gegenstände und ein Strand-Pack. Der Season-Pass kostet 4.180 Yen (ca. 33 Euro) und ist auch in der Digital Deluxe Edition für 11.000 Yen (ca. 88 Euro) enthalten. Frühkäufer einer physischen und digitalen Edition erhalten zudem einen Mini-Soundtrack, digital legt man noch ein Avatar-Set dazu. Die Season-Pass-Inhalte sollen ab der Veröffentlichung des Spiels am 27. August wöchentlich erscheinen. Eine kleine Auswahl der geplanten Inhalte seht ihr im Folgenden.

Hörprobe zum Mini-Soundtrack

PlayStation-5-Unterstützung und neue Engine

Käufer von The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki dürfen sich zudem über PlayStation-5-Unterstützung durch ein Update freuen. Dies ist im Einklang mit Sonys Richtlinien zum Generationenwechsel. In einem Interview kündigte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo zudem an, dass die neue Engine des Unternehmens bereits in The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki zum Zug kommen wird. Zumindest in einer Szene. Vollständig in der neuen Entwicklungsumgebung entsteht der nächste Teil der Trails-Reihe.

Falls ihr noch mehr vom Spiel sehen wollt, können wir euch den letzten Trailer zum Spiel empfehlen, welcher uns einen Einblick in die Geschichte des Spiels, die vier Protagonisten und insgesamt über 50 spielbaren Charaktere sowie in die Mini-Spiele gab. Zur unmittelbar bevorstehenden Japan-Veröffentlichung gab es auch bereits den Eröffnungsfilm.

Ein Wendepunkt für The Legend of Heroes

Die Übersetzung des Titels des neuen Spiels lautet in etwa „Trails of the Beginning“. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll dabei ein ambitioniertes Spiel und Wendepunkt sein, welches zum Ende der Serie hinführt. Dank „Cross Story“ kann man zwischen den drei Storypfaden frei wechseln, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven parallel zu erleben. Versprochen werden von Falcom über 50 spielbare Charaktere, auch neue Gesichter sind dabei vertreten.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki erscheint in Japan am 27. August für PlayStation 4. Wer Speicherdaten von früheren Ablegern der Serie hat, darf sich zudem über kleinere Boni freuen.

Und im Westen?

Die The-Legend-of-Heroes-Reihe erhält auch hierzulande in letzter Zeit gute Nachrichten. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III* erhielt Umsetzungen für PCs (23. März) und Nintendo Switch (30. Juni), welche die westliche PlayStation-4-Version von letztem Oktober ergänzen. Folgerichtig war da nur die Ankündigung, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV* für PlayStation 4 hierzulande am 27. Oktober folgt, im nächsten Jahr dann auch für Nintendo Switch und PCs. NIS America übernimmt den Vertrieb. Zuletzt machte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo auch Hoffnung auf Lokalisierungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4.

via Gematsu, (2), Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom