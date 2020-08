Pac-Man: Zum 40. Geburtstag der Videospiel-Ikone erscheint eine limitierte Jacke

Pac-Man wurde im Mai stolze 40 Jahre alt und die entsprechenden Feierlichkeiten sind noch nicht beendet. Bandai Namco kündigte kürzlich zu diesem Anlass eine „Pac-Man 40th Anniversary Memorial Jacket“ an, welche weltweit verfügbar werden soll. Die Vorbestellungsphase ging bereits an den Start und hält noch bis zum 3. September 2020 an. Die Blouson-Jacke soll dann in Japan Mitte Oktober 2020 auf den Markt kommen.

Die schicke Jacke machte bereits ihren ersten Auftritt im offiziellen „40th Anniversary Theme Track“-Musikvideo. DJ und Produzent Ken Ishii zeichnete sich für die Musik verantwortlich, während Yuichi Kodama das Video in Szene setzte – dieser entwarf auch die Jacke.

Die „Pac-Man 40th Anniversary Memorial“-Jacke kommt übrigens in zwei Versionen daher – ihr könnt zwischen einer Pac-Man- und einer Blinky-Version wählen. Interessierte Fans außerhalb von Japan können hier ihre Vorbestellung aufgeben. Für die Jacke werden 160,95 EUR fällig.

Die „Pac-Man 40th Anniversary Memorial“-Jacke

Version: Pac-Man









Version: Blinky









Im Zuge der Feierlichkeiten zum Jubiläum konnten wir schon allerlei Kollaborationen beobachten. Im letzten Monat kündigte man etwa ein spezielles Set an Sake-Flaschen der „Game Legend Same Series“ an – das Set umfasst fünf Flaschen, die an Pac-Man und die vier Geister Blinky, Pinky, Inky und Clyde angelehnt sind. Außerdem erschien ein Monopoly-Arcade-Pac-Man-Spiel zu Beginn des Monats und die Gorillaz widmeten dem Geburtstagskind einen Song.

Das „40th Anniversary Theme Track“-Musikvideo

via Siliconera, Bildmaterial: Bandai Namco