Takara Tomy hat den ersten Trailer zu Zoids Wild: Infinity Blast für Nintendo Switch veröffentlicht. Im neusten Ableger der Zoids-Wild-Reihe werden neue Zoids wie Rising Liger oder Zero Grizis auftauchen. Zudem kann man die wilden Bestien bezüglich Ausrüstung, Farben und Fähigkeiten anpassen. Im Winter soll das Spiel in Japan erscheinen.

Erst kürzlich wurde Zoids Wild: Blast Unleashed für den 16. Oktober 2020 für Nintendo Switch im Westen angekündigt. Dabei handelt es sich jedoch um das japanische Zoids Wild: King of Blast. Im Großen und Ganzen gehts dabei um Mech-Kämpfe! Zoids ist in Japan eine recht erfolgreiche Marke. In erster Linie handelt es sich um Modellbaukästen. Die darin enthaltenen Roboter sind äußerlich an Tiere wie Löwen, Gorillas oder auch Dinosaurier angelehnt. Die Marke des Spielzeugherstellers Takara Tomy umfasst aber auch diverse Anime, Manga und Videospiele.

Der Debüt-Trailer zu Zoids Wild: Infinity Blast

via Gematsu, Bildmaterial: Zoids Wild: Infinity Blast, Takara Tomy