Momodora: Bombservice kündigt das nächste Spiel der Reihe an

Der japanische Entwickler Bombservice hat ein neues Spiel der Momodora-Reihe mit einem Teaser-Trailer enthüllt. Weitere Details gibt es noch nicht, auch keine Plattform-Angabe. Damit will man den 10. Geburtstag der Reihe feiern, welche bisher Momodora I–III und Momodora: Reverie Under the Moonlight umfasst.

Minoria für Konsolen datiert

Ein spiritueller Nachfolger mit dem Titel Minoria ist seit dem 27. August 2019 für PCs via Steam, GOG, Humble sowie Itch.io erhältlich und erscheint am 10. September 2020 auch noch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Auch dies gab man vor Kurzem bekannt.

Teaser-Trailer zum nächsten Momodora

