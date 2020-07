Das war… Kalenderwoche 29/2020

In dieser Woche kamen Berichte auf, dass Sony die Produktionsmenge für PlayStation 5 steigern will, zudem möchte Square Enix Feedback zum Final Fantasy VII Remake und blickte auf Final Fantasy IX zurück. Im Überblick mit den wichtigsten Videos der Woche geht es unter anderem um die Ubisoft-Präsentation. Unser neues Review und die heutige Sonntagsfrage runden die Woche noch ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Laut übereinstimmenden Medienberichten plant Sony, die ursprünglich geplante Produktionsmenge von PlayStation 5 in diesem Jahr nahezu zu verdoppeln. Konkret geht es um zehn statt fünf Millionen Konsolen. Der Grund dafür soll die erhöhte Nachfrage nach Heimelektronik in der Corona-Pandemie sein.

Wie hat euch das Final Fantasy VII Remake (PS4) gefallen? Square Enix ist aktuell an eurem Feedback interessiert. Zum aktuellen 20. Geburtstag blickte der japanische Publisher zudem auf Final Fantasy IX zurück. Dabei kamen diverse Entwickler des Klassikers zu Wort, wobei sich der Charakterdesigner Toshiyuki Itahana irgendwann sogar eine Fortsetzung der Geschichte wünschen würde.

Bei Ubisoft Forward war vor Wochenfrist die offizielle Neuankündigung von Far Cry 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) zu sehen neben neuem Material zu Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) (Link) sowie Watch Dogs: Legion (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) (Link). Konami enthüllte zudem Super Bomberman R Online, welches zuerst auf Google Stadia erscheint. Mittlerweile erhältlich ist Ghost of Tsushima (PS4), neben dem Launchtrailer stellte Sony auch die deutsche Synchronisation vor. Ebenfalls vor wenigen Tagen erschienen sind Paper Mario: The Origami King (Switch) (Link) sowie Tales of Crestoria (Mobil) (Link) und Neon Abyss (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link).

In Europa auf den 25. August datiert wurde das spritzige Kandagawa Jet Girls (PS4, PC), hierzulande erfolgt die Veröffentlichung jedoch nur digital. In einem Hands-on mit dem DualSense-Controller durfte Geoff Keighley Astro’s Playroom (PS5) anspielen. Die Charaktere im Fokus standen aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS4, Switch, PC), auch zu Fairy Tail (PS4, Switch, PC) gab es einen Trailer zum Personal und die Mannschaft aus Uruguay gab es aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) zu sehen. Neues japanisches Gameplay-Material zeigt uns Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch), zur bevorstehenden Beta von NieR Re[in]carnation (Mobil) gibt es ein neues Video zum Spiel und Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Mobil) erscheint am 20. August.

Erste Eindrücke erreichten uns zur VR-Erfahrung Mega Man VR: Targeted Virtual World!!. Für Apple Arcade ist Necrobarista inzwischen erhältlich, die PC-Version folgt nächste Woche und PlayStation 4 und Nintendo Switch werden im nächsten Jahr bedient. Je einen neuen Trailer gab es zu Little Witch in the Woods (PS4, Switch, PC) (Link) sowie QV (Switch, PC, Mobil) (Link). PC-Portierungen erschienen sind unterdessen von Death Stranding (Link) und Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Link). Neuigkeiten gibt es zudem zur LEGO-Kollaboration mit Nintendo mit dem recht kreativen LEGO-NES.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES zu Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Switch) (zum Testbericht) fiel zwiespältig aus. Die schrulligen Charaktere, angeführt von Francis York Morgan, sorgen zwar für Spaß, die Technik ist hingegen extrem marode.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um verschiedene Ansätze von Videospielwelten. Taucht ihr lieber in realistische oder fantastische Welten ein? Oder macht es die Mischung aus?