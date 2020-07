Assassin’s Creed Valhalla lässt die Wikinger ab dem 17. November raiden

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Ubisofts Assassin’s Creed Valhalla zum Zeitalter der Wikinger spielen wird. Im Rahmen der gestrigen Ausgabe von Ubisoft Forward haben die Verantwortlichen erstmals ausführliches Gameplaymaterial zum Wikingerabenteuer vorgestellt. Zeitgleich wissen wir nun, ab wann Spieler mit dem Raiden beginnen können.

Demnach erscheint Assassin’s Creed Valhalla am 17. November für PCs via Epic Games Store und Uplay, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Der Titel wird ebenso für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen, allerdings erst zu einem unbekannten Zeitpunkt. Falls ihr das Spiel für PlayStation 4 oder Xbox One erwerbt, wird es euch ohne zusätzliche Kosten möglich sein, das Spiel auf die Next-Gen-Version upzugraden.

Werdet zum Wikinger in Assassin’s Creed Valhalla

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Eivor, einem stolzen Wikinger, dessen Geschlecht ihr frei wählen könnt. Die RPG-Elemente lassen euch Eivor und auch den Fortgang der Geschichte individualisieren. Über politische Allianzen bis hin zu Kampfstrategien nehmen viele Dinge Einfluss auf euren Weg, den ihr beschreitet.

Als Wikinger steht euch ein großes Waffenarsenal zur Verfügung. So könnt ihr beispielsweise Äxte oder Schwerter in jeweils einer Hand führen, die Kombinationsmöglichkeiten sind dabei weitreichend. Doch nicht nur Kämpfe, auch das Segeln von Norwegen nach England wird ein wichtiger Bestandteil sein. Lernt dabei, wie ein Wikinger lebt, indem ihr fischt, jagt oder euch betrinkt.

Erobert England und baut euer eigenes Heim

Als Anführer schickt ihr euren Clan in Raids gegen die angelsächsischen Truppen, indem ihr ihre Festungen einnehmt und die Beute mit nach Hause nehmt. Errichtet eure eigene Siedlung, deren Gebäude ihr individualisieren könnt. Vom Schmied bis zum Tätowierer könnt ihr die unterschiedlichsten Gebäude und Menschen beherbergen.

Das Aussehen von Eivor kann ganz nach euren Wünschen angepasst werden. Wenn ihr euer fertig gestelltes Aussehen hochladet, können sich Freunde euren Avatar in den eigenen Clan holen und mit auf Raids nehmen. Fast so, als wärt ihr mit dabei.

via Ubisoft, Bildmaterial: Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft