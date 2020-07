Final Fantasy IX: Original-Entwickler wünscht sich Fortsetzung der Geschichte

In diesen Tagen feierte ein Final Fantasy seinen 20. Geburtstag, das vielleicht ein wenig zu selten eine Nennung dabei findet, wenn es um die Frage geht, welcher Serienteil der beste ist. Die Rede ist von Final Fantasy IX. Der Klassiker wurde am 7. Juli 2000 in Japan für PlayStation veröffentlicht. Das Spiel thematisiert einen Krieg in einer Fantasywelt namens Gaia. Spieler erleben die Geschichte als Zidane Tribal, Garnet und einer kunterbunten Truppe mit Charakteren wie Quina, Freya und Vivi sowie Bösewicht Kuja.

Auch Square Enix erinnerte sich in diesen Tagen an den Klassiker und hielt aus Anlass des 20. Geburtstags Interviews mit einigen der Entwickler von damals ab. Ihr findet das erste englischsprachige Interview auf der offiziellen Website. Konkret sprachen die Redakteure des offiziellen FF-Portals im ersten Teil mit Kazuhiko Aoki, damals für Events und Szenario zuständig. Der zweite Teil mit Toshiyuki Itahana, Charakterdesign und Game-Art, ist ebenfalls seit heute zugänglich. Ein drittes Interview wird es noch mit Hiroyuki Ito geben.

Kazuhiko Aoki über die Launchparty vor 20 Jahren

Aoki spricht über Entwicklungsprozesse, über die Charaktere und darüber, wie er Zidane gerne noch mehr Profil verschafft hätte. Doch dafür fehlten Zeit und Ressourcen. Es geht um Tantalus, Minispiele und um Uematsus Komposition „You’re Not Alone“. Aber auch um die Party anlässlich der Fertigstellung des Spiels, bei der über 300 Leute anwesend waren. Manche davon hatten sich zuvor nie gesehen, da das Entwicklerteam zwischen Japan und Hawaii aufgeteilt war. Aoki würde die Feier 20 Jahre später zu gern wiederholen. Man liest die Begeisterung von Aoki für Spiel und Team deutlich heraus.

Auch bei Toshiyuki Itahana, der ähnliche Fragen beantwortet, aber auch über eine damalige Coca-Cola-Kollaboration plaudert, die Japan-exklusiv war. Neben dem offiziellen FF-Portal durfte auch RPGSite Itahana in diesen Tagen nochmal einige Fragen stellen. Dort findet ihr sogar ein Foto von Itahana und dem besagten Entwicklerteam auf Hawaii.

Itahana würde die Story von Final Fantasy IX gerne fortsetzen

Vor allem aber spricht er aus, was viele Final-Fantasy-IX-Fans nun wohl ganz schön aufhorchen lässt. Itahana würde die Geschichte des Klassikers nämlich gerne fortsetzen. „Final Fantasy IX wird von den Fans geliebt, aber es wird auch von uns, dem Entwicklerteam, sehr geliebt“, sagt Itahana. Und weiter: „Ich würde mich sehr freuen, wenn es eines Tages unter Berücksichtigung der Wünsche des einstigen Entwicklerteams eine Gelegenheit geben würde, um die Story von Final Fantasy IX fortzusetzen, die uns allen so viel bedeutet.“

Es ist ein sehr persönliches Interview, auch weil RPGSite (wie auch wir) mit Final Fantasy recht eng verbunden ist. Und so ist es natürlich auch ein sehr persönlicher Wunsch von Itahana. Aber wer weiß. Dass es irgendwann ein Remake von Final Fantasy VII geben würde, dass die Story des Klassikers derart erweitert, das hatte ja vor Jahren auch kaum noch jemand für möglich gehalten.

Könnt ihr euch eine Fortsetzung von Final Fantasy IX vorstellen?

Damit sind die Feierlichkeiten rund um das Spiel aber noch nicht am Ende. Im deutschen Square-Enix-Blog hat man fünf Gründe zu Papier gebracht, warum jeder Final Fantasy IX spielen sollte. Und dann ist da noch die Neuveröffentlichung des grandiosen Soundtracks zum Spiel. Diese Neuveröffentlichungen gab es auch schon für frühere Teile der Serie. Genau genommen für alle vorherigen, Final Fantasy IX war also sowieso an der Reihe. Der 20. Geburtstag bietet sich also an!

Neuveröffentlichung des Soundtracks mit vielen Extras

Wie Square Enix bekannt gab, wird man im September Final Fantasy IX Original Soundtrack Revival Disc veröffentlichen. Die Neuauflage beinhaltet dabei die 110 Stücke des Originals, ebenso wie 42 Stücke aus dem PLUS-Soundtrack zum Spiel*. Darunter sind einige Stücke, die es nicht ins Spiel geschafft haben.

Darüber hinaus gibt es Entwicklerkommentare und Begleitvideos, wie man es von modernen Soundtracks schon eine Weile kennt. Am 23. September wird die Revival Disc in Japan erscheinen. Bei Play-Asia könnt ihr euch das gute Stück schon vorbestellen*, ebenso wie bei Amazon Japan*.

Was sind eure Erinnerungen an Final Fantasy IX?

Die Fragen an des FF-Portals an Kazuhiko Aoki und Toshiyuki Itahana möchten wir gerne an euch weitergeben. Was sind eure Erfahrungen mit dem Spiel? Euer Lieblingscharakter? Euer Lieblingsmusikstück? Und was ist eure liebste Erinnerung daran?

Hier einige persönliche Erinnerungen von mir an das Spiel. Ich selbst konnte Final Fantasy IX erst einige Zeit nach der Veröffentlichung spielen. Wie RPGSite wurde JPGAMES aus der Liebe zu einem Spiel erschaffen. Bei mir war es damals Final Fantasy VII, das ich am PC gespielt habe. Als ich fertig war, erschien auch schon Final Fantasy VIII für PCs, das ich natürlich sofort gekauft habe. Bei Final Fantasy IX hingegen schaute ich dann in die Röhre. Es gab keine PC-Version, eine PlayStation besaß ich nicht. Das erste Spiel, das ich dann auf meiner brandneuen (abwärtskompatiblen) PlayStation 2 spielte, war also ein alter PSone-Titel. Ihr wisst natürlich, welcher.

Wo kann man Final Fantasy IX aktuell spielen?

Inzwischen ist Final Fantasy IX auf nahezu allen aktuellen Plattformen spielbar. Wer jetzt also richtig Lust bekommen hat, den Klassiker noch einmal nachzuholen oder sogar erstmals zu spielen, hat viele Optionen. Seit März 2019 ist das Spiel für Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Für Xbox One ist es derzeit sogar im Game Pass enthalten! Square Enix schloss dabei eine Lücke, die Veröffentlichungen für PlayStation 4 und PC-Steam (wurde vor ein paar Wochen mal aus Versehen gelöscht) erfolgten bereits früher. Und sogar für Mobilgeräte gibt es eine Umsetzung.

Noch mehr Lust auf Erinnerungen zum Spiel? Mit „Inside Final Fantasy IX“ beleuchtete Square Enix schon letztes Jahr gemeinsam mit den Entwicklern den Klassiker in einem Videoformat. Im „Memorial Ultimania“ könnt ihr noch mehr über das Spiel erfahren. Das Buch behandelt auch Final Fantasy VII und VIII und ist bei Amazon erhältlich*.

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix