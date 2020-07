Medienberichte: Sony verdoppelt die anfängliche Produktionsmenge von PlayStation 5

Im letzten April berichtete Bloomberg, dass bis März 2021 von PlayStation 5 ungefähr fünf bis sechs Millionen Geräte hergestellt werden sollten. Zum Vergleich hat sich Sonys PlayStation 4 zum damaligen Start in einem ähnlichen Zeitraum von zwei Quartalen noch 7,5 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl wäre damit natürlich nicht zu erreichen erreichen gewesen.

Aus fünf mach zehn

Nun legt Bloomberg zusammen mit Nikkei neue mögliche Zahlen vor. Nikkei spricht von neun Millionen anfänglich produzierten PlayStation-5-Konsolen. Bloombergs Takashi Mochizuki ist sogar noch optimistischer und gibt bis zu zehn Millionen bis Ende Jahr an. Der Grund sei die steigende Nachfrage nach Heimelektronik wegen der Covid-19-Pandemie.

Takashi Mochizuki hat sogar noch einige weitere Details von seinen Quellen in Erfahrung bringen können. So könnten logistische Probleme trotzdem für Engpässe in den Regalen sorgen. PlayStation 5 wird hauptsächlich in China produziert und dann per Schiff ausgeliefert. Dies dauert Monate und dazu müssen auch die Lieferketten funktionieren. Auslieferungen per Luftfracht zur Deckung erhöhter Nachfrage wurde zwar zur Veröffentlichung von PlayStation 4 als Maßnahme ebenfalls praktiziert, jedoch sind auch die Flugpläne aktuell stark reduziert.

PlayStation 5 bereits in Produktion

Die Massenanfertigung von PlayStation 5 begann bereits im Juni. Bis Ende September sollen die ersten fünf Millionen produziert sein, bis Ende Jahr dann insgesamt zehn Millionen. Die zweite Tranche soll jedoch zum großen Teil erst im Jahr 2021 im Verkauf landen, da die Auslieferung dauert.

Zuletzt stellt Sony das Design von PlayStation 5, den DualSense-Controller und die Spiele-Cover vor. PlayStation 5 soll Ende Jahr erscheinen, das Datum oder der Preis sind jedoch nach wie vor unbekannt.

via Gematsu, Bildmaterial: PlayStation 5, Sony