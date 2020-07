Watch Dogs: Legion startet den Widerstand am 29. Oktober

Bei der gestrigen Ubisoft-Präsentation hat der Entwickler und Publisher auch Watch Dogs: Legion gezeigt. Dabei nannte man mit dem 29. Oktober 2020 auch den Veröffentlichungstermin. Dieser gilt für PlayStation 4, Xbox One, PCs via Epic Games Store sowie Uplay und Google Stadia. Die Veröffentlichung für PlayStation 5 und Xbox Series X ist noch ohne Datum, Käufer der Versionen für PlayStation 4 und Xbox One können jedoch ohne zusätzliche Kosten auf die jeweiligen Versionen der nächsten Konsolengeneration upgraden.

Befreie London

Watch Dogs: Legion spielt in einem dystopischen London, welches von einem restriktiven Regime totalüberwacht wird. Dabei kommt auch modernste Technik zum Einsatz. Als Spieler muss man nun den Widerstand organisieren. Dazu rekrutiert man beliebige Bürger für seine Zwecke, jede und jeder bringt dabei eigene Fähigkeiten mit. Hacken, infiltrieren und kämpfen gehören zum Repertoire.

London hat sich zwar zum Düsteren entwickelt, die weltbekannten Sehenswürdigkeiten können aber auch in dieser Version der Metropole besichtigt werden. In der offenen Welt kann man sich frei bewegen und zahlreichen Nebenbeschäftigungen nachgehen. Online spielt man in Viererteams zusammen und kann unter anderem spezielle Koop-Missionen angehen.

Neben einer Gameplay-Übersicht stellte Ubisoft auch den animierten Trailer „Tipping Point“ vor, welcher von Emmy-Preisträger Alberto Mielgo geschaffen wurde. Dieser stellt das Spieluniversum mit einer intensiven Verfolgungsjagd vor.

Bilder

Tipping Point Cinematic

Gameplay-Übersicht

via Gematsu, Bildmaterial: Watch Dogs: Legion, Ubisoft