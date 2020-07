Final Fantasy VII Remake: Square Enix bittet um euer Feedback

Habt ihr Final Fantasy VII Remake bereits beendet? Vermutlich ja! Dann könnt ihr nun euer Feedback zum Action-RPG mit Square Enix teilen. Diese bitten in einer Umfrage nämlich um eure Meinung bezüglich des Kampfsystems. Macht euch jetzt aber nicht bereit, euch die Finger wund zu tippen. Die Umfrage zielt hauptsächlich auf Fragen ab, von welchen Fertigkeiten, Beschwörungen und Materia ihr am ausgiebigsten Gebrauch gemacht habt. Aber hey, vielleicht resultieren daraus für die nächste Episode mehr solcher Elemente, die euch besonders zusagen.

Via Final Fantasy Portal App

Um an der Umfrage teilnehmen zu können, müsst ihr euch allerdings die „Final Fantasy Portal App“ für iOS– oder Android-Geräte herunterladen. Solltet ihr vorher in Erfahrung bringen wollen, ob die kleine Mühe lohnt, präsentieren sich die Fragen aus dem Umfragenkatalog auch vorab auf dieser Seite. Ihr könnt noch bis zum 31. Juli 2020 an der Umfrage teilnehmen.

Übrigens ist dies schon das zweite Thema, zu dem Square Enix um Bericht eurer Erfahrungen bittet. Vor einigen Tagen startete das Unternehmen eine andere Umfrage, die sich um Entscheidungen im Spiel drehte. Selbes Spiel: um an der Umfrage teilnehmen zu können, gilt es die Final Fantasy Portal App herunterzuladen. Den Fragenkatalog könnt ihr hier einsehen. Die erste Umfrage läuft noch bis zum 24. Juli 2020.

Auf Erfolgskurs und Zukunftsaussichten

Zuletzt äußerte sich Produzent Yoshinori Kitase zur aktuellen Lage bezüglich der zweiten Episode von Final Fantasy VII Remake.

Außerdem berichteten wir kürzlich über Square Enix‘ Pläne „das ganze Jahr über neue Spieler zu gewinnen“. Wenig verwunderlich, wo die Verkaufszahlen das Unternehmen sicher überzeugt haben dürften. Unter anderem aus den USA erreichten uns Rekordmeldungen. Dort legte das Remake den erfolgreichsten Launchmonat der Seriengeschichte hin.

Welche Beschwörungen mochtet ihr besonders?

In Deutschland vermeldete der Branchenverband game schon kurz nach dem Launch über 100.000 verkaufte Einheiten des Final Fantasy VII Remake. Inzwischen dürfte sich das Spiel stramm auf die 200.000 Einheiten bewegen, doch bisher gab es den entsprechenden Sales Award noch nicht.

Wenn ihr nicht genug von Final Fantasy VII bekommen könnt, schaut euch doch mal das Artbook „World Preview“ an. Seid ihr begeistert vom Soundtrack? Der ist sogar in einer ~Special Edition Version~ erschienen! Vielleicht möchtet ihr nun auch das Original nachholen? Die einzige physische Fassung für aktuelle Systeme gibt es für Nintendo Switch. Wenn ihr das Original schon kennt, mögt ihr vielleicht diese putzigen Polygon-Figuren.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO