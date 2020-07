Erarbeitet euch in Little Witch in the Woods euren Hexenabschluss

Der südkoreanische Entwickler Sunny Side Up hat kürzlich einen neuen Trailer für ihr Fantasy-RPG Little Witch in the Woods veröffentlicht. Der Titel, in dem wir in die Rolle der Nachwuchs-Hexe Ellie schlüpfen, soll 2021 für PCs via Steam erscheinen. Versionen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen später folgen.

Das ist Little Witch in the Woods

Um den Abschluss an der Hexenschule zu absolvieren, startet die kleine Hexe Ellie als Lehrling in einem Hexenhaus. Hier startet ihre Geschichte, in der sie für gute Noten arbeitet um letztlich als erfolgreiche Hexe aus ihrer Ausbildung zu treten.

SpielerInnen erkunden eine Fantasy-Welt, in der sie verschiedenen Aktivitäten nachkommen können. Ihr tretet mit den Tieren des Waldes in Kontakt und sammelt Pflanzen zur Herstellung verschiedener, magischer Tränke. Das zunächst kleine, heruntergekommene Dörfchen, in dem SpielerInnen unterkommen, kann mit der Zeit aufgebessert werden. Dazu lernt ihr die Dorfbewohner kennen und helft ihnen mit ihren Anliegen. Vielleicht trifft man dabei ja auch auf den Partner fürs Leben.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Little Witch in the Woods, Sunny Side Up