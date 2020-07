Im ersten Trailer zu Mega Man VR werden Roboter bekämpft

Nach der überraschenden Ankündigung des VR-Titels Mega Man VR: Targeted Virtual World!! hat Capcom nun einen offiziellen Trailer dazu veröffentlicht und die Reservierungen geöffnet. Reserviert werden muss dabei ein Spiel-Slot in der VR-Ecke des Capcom Plaza in Q Plaza Ikebukuro. Denn bei Mega Man VR handelt es sich bis jetzt nicht um einen vollwertigen VR-Titel, sondern um eine sogenannte „VR-Erfahrung“, die den Besuchern des Capcom Plaza vorbehalten bleibt.

Bei dieser Bezeichnung handelt es sich in der Regel um zeitlich wenig einnehmende, kleine Spielchen. Der Trailer zeigt euch dabei, wie ihr im Spiel als Mega Man wohl kleinere Gegner erledigt, ehe ihr euch einem Bossgegner stellen müsst. Am Ende setzt sich Dr. Wily schließlich eine hauseigene VR-Brille auf.

Das erwartet euch in Mega Man VR

In der VR-Erfahrung Mega Man VR bekommt ihr von Dr. Light eine spezielle VR-Brille aufgesetzt, die euch dabei helfen soll, Dr. Wily zu stoppen. Na klar, was auch sonst. Dr. Wily hat es sich nämlich auch in der eigentlich friedlichen virtuellen Realität vorgenommen, Unbehagen zu verbreiten. Mega Man VR ist ein Einzelspielererlebnis.

Was ihr noch am Capcom Plaza erleben könnt

Die VR-X-Ecke des Capcom Plaza ist außerdem berühmt für eine andere VR-Erfahrung, die Fans dort machen können. In Biohazard: Walk Through the Fear versucht eine Gruppe von vier Spielern, aus dem Haus von Jack Baker zu entkommen. Eine Art virtuelles Room-Escape, wenn man so möchte. Außerdem befindet sich gleich um die Ecke, ebenfalls am Q Plaza Ikebukuro, das Capcom Café. Dort gibt es, wie in Videospielcafés üblich, regelmäßig besondere Events und passende Snacks.

Nachdem Mega Man einige Jahre lang ein eher trauriges Dasein fristete, ließ ihn Capcom 2018 mit Mega Man 11 wieder aufleben. Davor und danach gab es einige Neuveröffentlichungen, vor allem in Spielesammlungen. Zuletzt Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, das wir hier einem Test unterzogen haben. Aber es gab auch neue Serienableger wie Mega Man X DiVE für Mobilgeräte.

Offizieller Trailer zu Mega Man VR

via Gematsu, Bildmaterial: Mega Man VR, Capcom