Sonntagsfrage: Videospielwelten – Realitätsnah wie möglich oder lieber eine Fantasy-Welt?

Videospiele sind schon lange nicht mehr nur Produkte, die eine andere – meiste fantasievolle und bunte – Welt darstellen. Durch realistische Grafiken, Animationen und Synchronsprechern erleben SpielerInnen nahezu eine Abbildung der Realität. Das beweisen unter anderem die beiden kürzlich veröffentlichen Titel The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima in ihrer eigenen Art.

Beide Titel versuchen SpielerInnen so gut es geht eine gewisse Realität zu bieten. Dies geschieht nicht nur durch eine emotionale Geschichte, sondern auch durch viele Kleinigkeiten. Gestiken, Bewegungen oder bestimmte Verhaltensmuster einzelner Charaktere lassen die Welt nahbarer wirken. Gleiches gilt für Umgebungen, in den die Flora und Fauna wie im echten Leben reagiert. Natürlich lässt sich nicht jedes reale Verhalten in eine digitale Welt implementieren.

Denn zum einen können diese sehr kompliziert werden. Und manchmal ist zu viel Realität auch nicht schön. Aus diesem Grund macht es doch viel mehr Spaß mit seinem zwei Meter großen Flammenschwert Dämonen aus der Unterwelt zu töten, während zeitgleich Roboter versuchen die Welt zu erobern. Oder? Es mag absurd klingen, jedoch kann in Fantasy-Welten fast alles passieren. Weshalb sie ein wenig mehr Abwechslung bieten können.

Doch welche Welt habt ihr lieber? Gehört ihr zu den Personen, die lieber möglichst viel Wert auf eine realitätsnahe Welt setzen? Oder taucht ihr lieber in eine Fantasy-Welt ein, in der nahezu alles passieren kann? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 12. Juli

Sonntagsfrage: Was gehört in jede gute Sammleredition? Artbook 20.69% (42 votes)

Soundtrack (CD, USB) 19.21% (39 votes)

Steelbook 14.78% (30 votes)

Figuren 13.79% (28 votes)

Speziell-designte Produkte (Rucksäcke, Helme, Controller, etc.) 10.84% (22 votes)

Poster 6.90% (14 votes)

Codes für digitale Extrainhalte (Kostüme, Waffen, etc.) 5.42% (11 votes)

Etwas anderes (hier nicht aufgelistet) 3.94% (8 votes)

Postkarten 1.97% (4 votes)

Pins/Anstecknadeln/Buttons 1.48% (3 votes)

Spielkarten 0.99% (2 votes)

Total votes: 203

Ein Artbook gehört in jede gute Sammleredition. Das sagten knapp 21 % der UserInnen in der vergangenen Sonntagsfrage. Die meisten Kommentare schließen sich dem auch an. Jedoch sollte es nicht ein einfacher 0815 Buch sein, sondern sollte ein gut gebundenes Buch sein, welches mehr als nur ein paar Seiten beinhaltet. Gleiches gilt auch für den zweiten Platz, dem Soundtrack. Am besten ist es natürlich, wenn der komplette Soundtrack dabei ist. Leider ist es heutzutage nicht mehr ganz so üblich bei größeren Produktionen. Was hingegen wieder im Kommen ist, sind Schallplatten.

Über ein gutgestaltetes Stellbook freuen sich knapp 15 % der UserInnen. Gleiches gilt für die speziell-designten Produkte. Da gab es einige schöne Beispiele: eine Tasche im Persona-5-Design, das Plüschtier aus Catherine: Fullbody, die Beanie-Mütze aus Infamous Second Son oder die Gläser aus Yakuza 6. Natürlich sollten die Produkte über ein gewisses Maß an Qualität verfügen.