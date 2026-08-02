Konzert zur Gamescom: JiggyTones bringt David Wise erstmals nach Deutschland

Der Termin könnte kaum besser liegen: Am 27. August spielt JiggyTones ihr erstes Headline-Konzert in Köln. Das ist der Gamescom-Donnerstag und Köln, na ja, das ist der Austragungsort der Gamescom. Tickets gibt’s bei Eventbrite.

JiggyTones sind eine Band, die bekannte Gaming-Soundtracks live interpretiert und Gaming-Musik damit stärker in der Kultur verankern will. Im Repertoire finden sich Klassiker aus Spielen wie Donkey Kong, Final Fantasy, Sonic the Hedgehog sowie aus Indie-Hits wie Undertale.

Als Special Guest ist am 27. August im MTC in Köln außerdem David Wise mit dabei, dessen prägnante Melodien ihr aus Donkey Kong Country, Battletoads oder Yooka-Laylee kennt. JiggyTones spielt beim Konzert neben Gaming-Klassikern eine Auswahl seiner größten Hits. Es ist der erste Deutschland-Auftritt von David Wise.

Das wird bunt! Ein kleines Kontrastprogramm gibt’s deshalb auch: „Als Support Act tritt Myuu auf. Myuu (Nicolas Gasparini) ist seit nun 20 Jahren auf YouTube als Horror Komponist tätig und kombiniert Melodie mit düsteren Themen, die unter anderem in TV-Serien wie Marvel‘s Hawkey (Disney Plus), Mr. Robot (Universal Studios), Kinofilmen (Red One) und zahlreichen Videospielen wiederzufinden sind.“

Bildmaterial: JiggyTones