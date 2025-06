Das war … Kalenderwoche 22/2025

Uns steht die aufregendste Gaming-Woche des Jahres ins Haus: Neben der neuen Nintendo-Konsole steigt auch noch das Summer Game Fest. Damit fehlen natürlich aktuell die großen Neuankündigungen, aber das ändert sich ja in wenigen Tagen. Zudem blicken wir auf das neue Spiel der Layton-Macher und eine Petition zu Kingdom Hearts. Schließlich haben wir auch noch ein Review, eine Kolumne sowie die kommenden Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 und dem Summer Game Fest in derselben Woche findet zusammen, was in den letzten Jahren nicht mehr zusammenfand. Nun bleibt nur noch die Frage, was man konkret zeigen will.

Die Layton-Macher erzielen mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) gerade einen großen Erfolg. Nun verteilt man Geschenke und plant einen Gratis-DLC. Auch die Switch-2-Veröffentlichung steht noch bevor.

Square Enix hat bekanntlich Kingdom Hearts Missing-Link eingestampft. Nun fordern Fans per Petition, dass die Inhalte doch noch in irgendeiner Form veröffentlicht werden sollen. Sonst entstünde eine Lücke in der Timeline. Die Aussichten dürften jedoch eher schlecht sein.

Neu enthüllt wurde das Crossover-RPG-Projekt Infinite Alliance (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC), welches sogar kostenlos ist. An die goldene Ära der 3D-Plattformer möchte die Neuankündigung Scratch the Cat (PS5, Xbox Series, PC) anknüpfen. Frisch aus Japan erreicht hat uns der erste Trailer zu Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes (PS4, PS5, Switch), dem neuen Sidescroller von Compile Heart. Zur Veröffentlichung von Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es den üblichen Launchtrailer und auch die letzte Klasse enthüllte man noch. Auch der Shooter Scar-Lead Salvation (PS4, PS5, PC) ist ab sofort erhältlich. Ab nächster Woche gibt auch Fast Fusion (Switch 2) aus Deutschland Gas – pünktlich zum Start der Switch 2.

Überraschend einige Einblicke in Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) ließ Bandai Namco springen. Den Veröffentlichungstermin erhielten wir zu Front Mission 3: Remake (Switch) spendiert. Was uns im Juli mit der Switch-2-Version von Super Mario Party Jamboree erwartet, hat uns Nintendo erklärt. Die Schlachten in Wild Hearts S (Switch 2) finden neu zu viert statt und bei Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) ging es um die Mecha-Anpassung. Sega führte uns unterdessen in die Geschichte von Shinobi: Art of Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ein.

Einen ersten Charakter-Trailer zeigte Too Kyo Games zum Genre-Mix Shuten Order (Switch, PC). Einen Blick wert ist auch das RPG-Maker-Pixel-Art-RPG Artis Impact (PC). Mit Sword of Justice (PC, Mobil) unternimmt NetEase den nächsten Versuch im Westen. Bei Kickstarter erfolgreich finanzieren konnte sich Aurascope (Switch, Switch 2, PC). Mitte Juli erhält Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) einen neuen Kämpfer im Rahmen der Season 2. Abschließend könnt ihr euch noch ansehen, was auf Nintendo Switch 2 mit N64-Titeln möglich sein wird.

Damit kommen wir zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Natürlich haben wir uns in Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) gewagt! Mit dem Spin-off beschreitet FromSoftware neue Wege, allerdings ist dies auch Geschmackssache. Das frische Spielkonzept ist jedoch spaßig, wenn euch das zufalls- und teambasierte Gameplay zusagt.

In unserer neusten Kolumne nehmen wir ein Thema auf, welches für großen Ärger sorgt: Game Key Cards. Physische Datenträger, welche ohne große Downloads nicht funktionieren, sind offensichtlich ein Problem. Dennoch geht es mit der Nintendo Switch 2 stark in Richtung „Code in a Box“.

Bei den Juni-Neuerscheinungen steht selbstverständlich die Nintendo Switch 2 im Mittelpunkt. Da steht gleich einiges an Software an. Aber auch später im Monat gibt es die eine oder andere spannende Neuveröffentlichung in unserer Liste.