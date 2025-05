Daemon X Machina: Titanic Scion stellt euch die Mecha-Anpassung im neuen Trailer vor

Mit Titanic Scion will Marvelous die „Daemon X Machina“-Marke in eine „dramatische neue Richtung“ bewegen. Entwickelt wird das Actionspiel von Marvelous First Studio unter der Leitung von Producer Kenichiro Tsukuda. Die Mecha-Designs steuert Shoji Kawamori bei, der jahrelang an Armored Core gearbeitet hat.

Zuletzt warf man mit einem Trailer einen ausführlichen Blick auf die Grundlagen des Mecha-Kampfes im Spiel. Heute geht es im Detail um die verschiedenen Customization-Möglichkeiten, die sich euch eröffnen.

Die sogenannten Arsenals (das sind die Mechas) verfügen über fünf Rüstungsslots und sechs Waffenslots, die mit unterschiedlichsten Fernkampf-, Nahkampf- und Explosivwaffen bestückt werden können. Jeder Ausrüstungsgegenstand besitzt eigene Werte, wodurch sich mit wachsender Sammlung immer neue Strategien und Kampfstile entwickeln lassen.

Die Outers, genetisch veränderte Menschen, die diese Arsenals steuern können, erhalten Ausrüstung unter anderem durch Käufe bei Händlern, das Auffinden versteckter Ausrüstungskisten, das Besiegen von Gegnern und das Herstellen mithilfe gesammelter Daten in ihrer Heimatbasis.

Daemon X Machina: Titanic Scion erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam. Für Xbox, Switch 2 und PS5 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Dort lauert auch eine Limited Edition für Switch 2.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Daemon X Machina: Titanic Scion, Marvelous, Marvelous First Studio