Tekken 8 stellt Fahkumram vor und gibt neuen Fahrplan für die weitere Season 2 aus

Bandai Namco hat mit Fahkumram den nächsten DLC-Charakter für Tekken 8 mit einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt. Der aus Tekken 7 bekannte Muay-Thai-Kämpfer wird ab dem 10. Juli 2025 offiziell Teil des Kaders. BesitzerInnen eines „Season 2 Pass“ bekommen ab dem 7. Juli einen 72-stündigen Vorabzugang.

Fahkumram, ein ehemaliger Nationalheld Thailands, verfolgt in der Handlung von Tekken 8 das Ziel, sich am Mishima Zaibatsu zu rächen. Mit seiner Rückkehr wächst der spielbare Kader des aktuellen Serienteils auf insgesamt 38 Kämpfer an.

Fahkumram folgt auf die kontrovers aufgenommene Anna und die neue Stage Pac-Pixels. Im Herbst geht es mit dem wiederkehrenden Charakter Armor King weiter, bevor im Winter ein neuer Herausforderer und eine neue Stage winken. Tekken 8 ist für PlayStation 5, Xbox Series und PCs verfügbar und hat sich weltweit schon über 3 Millionen Mal verkauft.

Der neue Trailer:

