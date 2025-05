Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes erhält ersten Trailer und den Termin

Compile Heart und Entwickler HYDE haben Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes mit dem 21. August 2025 einen konkreten Termin verpasst. Das Side-Scrolling-Action-RPG erscheint dann in Japan für PS4, PS5 und Nintendo Switch.

Im Zuge dessen veröffentlichte man auch einen ersten Trailer. Ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch im Westen erscheinen wird, ist derzeit nicht bekannt. Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes entführt euch in eine magische Welt voller Bücher.

Vor 1.500 Jahren hinterließ eine mysteriöse Gestalt vier Zauberbücher mit den Elementen der Magie – The Books of the Four Elements – sowie einen magischen Stift, mit dem später drei weitere Bücher, The Books of the Three Phenomena, erschaffen wurden. Gemeinsam bilden diese sieben Werke die Books of the Seven Heroes, die seither in einer zentralen Bibliothek aufbewahrt werden.

Als eines Tages ein Zwischenfall die magische Ordnung stört und die Bücher manipuliert werden, verschwindet die Magie aus der Welt. Inmitten dieses Chaos beginnt das Abenteuer der jungen Bibliothekarin Ariana Virellis. Mit der Fähigkeit, buchstäblich in die magischen Werke einzutauchen, nimmt sie die Aufgabe an, die beschädigten Bücher zu reparieren und das Geheimnis hinter dem Vorfall zu lösen. Parallel dazu begibt sie sich auf die Suche nach ihren verschwundenen Eltern.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes, Compile Heart, HYDE