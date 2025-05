Front Mission 3: Remake erscheint demnächst exklusiv für Nintendo Switch

Die „Front Mission“-Neuauflagen von Forever Entertainment sind ein Langzeitprojekt. Schon vor geraumer Zeit gab man bekannt, dass auch Front Mission 3 ein Remake erhält. Besonders spannend für Fans, weil Front Mission 3 einst der erste Teil der Reihe, der es gleich im Veröffentlichungszeitraum auch nach Europa und Nordamerika schaffte.

Jetzt hat Forever Entertainment Front Mission 3: Remake auch förmlich angekündigt. Die Neuauflage des Taktik-RPGs erscheint am 26. Juni exklusiv für Nintendo Switch und wird zum Preis von 34,99 Euro erhältlich sein. „Zeitexklusiv“, sehr wahrscheinlich. Die letzten beiden Spiele erschienen später auch für PlayStation, Xbox und PCs.

Entwickelt von MegaPixel Studio und herausgegeben von Forever Entertainment, bringt die Neuauflage eine Reihe moderner Verbesserungen mit sich, darunter natürlich überarbeitete Grafik, neue Animationen und eine neu arrangierte Musikuntermalung. Auch diesmal gibt es wieder deutsche Texte.

Front Mission 3: Remake erzählt die Geschichte von Kazuki Takemura, der gemeinsam mit seinem Freund Ryogo ungewollt in einen militärischen Konflikt hineingezogen wird. Der Handlungsverlauf spaltet sich früh im Spiel abhängig von eurer Entscheidung: Entweder schließt sich Kazuki seiner Schwester Alisa an oder er folgt Emma Klamsky, einer Ermittlerin, die einem geheimen Waffenprojekt namens M.I.D.A.S. auf der Spur ist. In beiden Handlungssträngen stehen globale Verschwörungen, nationale Interessen und moralische Fragen rund um technologische Macht im Mittelpunkt.

Die Spielwelt ist geprägt von sogenannten Wanzer, gigantischen Kampfmaschinen, mit ihr eure Truppe durch rundenbasierte Gefechte führen. Neben zwei unterschiedlichen Handlungsverläufen bietet die Neuauflage neue Features wie einen Quick-Combat-Modus für schnellere Gefechte sowie die Möglichkeit, die Wanzer mit verschiedenen Tarnmustern individuell anzupassen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Front Mission 3: Remake, Forever Entertainment, MegaPixel Studio