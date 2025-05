Nintendo zeigt die „neuen Arten“, wie ihr N64-Spiele auf der Switch 2 genießen könnt

GameCube-Spiele für Nintendo Switch Online kommen! Das war nur eine der Nachrichten, die Nintendo bei der „Switch 2“-Direct in petto hatte. Damals gab es auch die Neuigkeit, dass sich Fans über „neue Arten“ freuen dürfen, N64-Spiele zu genießen.

„Dazu gehören ein neuer CRT-Filter für ein Retro-Gefühl beim Spielen, die Option, die Tastenbelegung für jedes Spiel zu ändern, und eine Rückspulfunktion, falls du die Zeit zurückdrehen und einen Fehler ausmerzen möchtest“, berichtete Nintendo. Jetzt zeigt man diese Verbesserungen in Aktion.

So wird es also auf Nintendo Switch 2 möglich sein, Spielverläufe zurückzuspulen. Eine selbsterklärende Funktion. Dabei werden automatisch Screenshots vorheriger Spielsituationen gespeichert, die dann zur Wiederherstellung ausgewählt werden können. Außerdem sorgt ein neuer CRT-Filter für einen Look, der an alte Röhrenbildschirme erinnert. Auch diese Funktion ist „Switch 2“-exklusiv.

Die Möglichkeit, die Steuerung der N64-Spiele individuell anzupassen, wird neben der Switch 2 auch auf der alten Switch unterstützt. Diese Funktion wurde von der Community bereits seit Langem gefordert und wurde nun umgesetzt. Die Rückspulfunkton gehörte bereits zum Repertoire der Klassiker für Game Boy und Co., war jedoch mit N64-Spielen noch nicht anwendbar.

Nebenbei bestätigt der heutige Trailer auch, dass die Funktionen allesamt mit dem Launch der Konsole am 5. Juni verfügbar werden. Das war bislang so konkret auch noch nicht bekannt. Seht unten den Trailer, der alle Funktionen visuell vorstellt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo