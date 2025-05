Scratch the Cat will eine Hommage an das goldene Zeitalter der 3D-Plattformer sein

Die 90er markierten zweifellos eine wichtige Zeit in der Gaming-Historie. Der Übergang von 2D-Side-Scrollern wie Super Mario Bros. zu 3D-Plattformspielen wie Super Mario 64 setzte einen wichtigen Trend, der bis in die frühen und mittleren 2000er Jahre anhalten sollte.

Dieser Trend ließ zwar nach und wurde durch andere Schlüsselperioden im Gaming abgelöst; Entwickler FlatPonies verbeugt sich mit seinem neuen Projekt trotzdem vor dem prägenden Genre. Scratch the Cat ist ein klassischer 3D-Plattformer, der als Hommage an die Anfänge von PlayStation-Spielen wie Spyro the Dragon, Ratchet and Clank und anderen erinnert.

Die titelgebende Katze Scratch ist ein rhythmusbegeisterter DJ auf der Suche nach den von Snatch The Rat gestohlenen Schallplatten. SpielerInnen führen Scratch durch eine groovige, lebendige Welt, die sich zum Beat des Original-Soundtracks bewegt, während sie genretypisch rennen, springen, klettern und kämpfen, um die Fragmente von Scratchs Schallplatten zu bergen und seine Musiksammlung wiederherzustellen.

Mit cleveren Rätseln, skurrilen Charakteren und spannenden Bosskämpfen verspricht Scratch The Cat die beliebte Atmosphäre alter 3D-Plattformer einzufangen und gleichzeitig innovative neue Elemente einzuführen. Ein erster Ankündigungstrailer gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das kunterbunte Projekt, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen soll.

Der erste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Scratch the Cat, FlatPonies