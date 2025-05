Das Returnal-inspirierte Scar-Lead Salvation feiert den Launch mit Gratis-DLC und Boss-Trailer

Scar-Lead Salvation ist ab sofort physisch* und digital für PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam erhältlich. Eine Veröffentlichung für Xbox Series ist für Herbst 2025 geplant. Entwickelt wurde der Third-Person-Shooter von Idea Factory, Compile Heart und Neilo.

Zum Verkaufsstart bietet das Spiel auf PS4, PS5 und Steam für einen begrenzten Zeitraum zusätzlich zwei kostenlose DLCs an. Vom 29. Mai bis zum 12. Juni 2025 können Fans den „Seeker Glow“-DLC sowie den „Photon Strike“-DLC gratis herunterladen. Diese DLC gewähren sofortigen Zugriff auf die Waffen Seeker Glow und Photon Strike der Stufe 5 – nach Abschluss des Tutorials. Die Waffen können im regulären Spielverlauf auch freigeschaltet werden.

Die Veröffentlichung feiert man außerdem mit einem neuen Boss-Trailer, in dem die Protagonistin Willow auf dem Weg durch eine Militäranlage zu sehen ist. Der Trailer gibt einen Einblick in den Kampf gegen die übermächtigen Feinde, die in den oberen Etagen der Anlage lauern.

Das Returnal-inspirierte Gameplay setzt auf prozedural generierte Level, in denen immer wieder neue Feinde und Ausrüstungen auftauchen. Neben einer Vielzahl an Schusswaffen und besonderen Fähigkeiten steht den SpielerInnen auch der Mirage Shift zur Verfügung, mit dem Protagonistin Willow ihren Körper in Daten auflösen und sich durch Angriffe hindurchbewegen kann.

Der Boss-Trailer:

Bildmaterial: Scar-Lead Salvation, Idea Factory, Compile Heart, Neilo