Die Rückkehr von Nintendo: Summer Game Fest beginnt nächste Woche und stellt 60 Partner vor

Wie nennt ihr inzwischen eigentlich die Tage im Juni, an denen früher die E3 stattfand und jetzt das Summer Game Fest 2025 und zahlreiche Publisher-Streams? Die E3 hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ist Geschichte.

Das Summer Game Fest 2025 beginnt am 6. Juni 2025 – und nimmt langsam Gestalt an. Wie die Veranstalter um Geoff Keighley bekannt gegeben haben, werden mehr als 60 Partner an dem diesjährigen Event teilnehmen. Besonders bemerkenswert ist dabei die Rückkehr von Nintendo, das in den letzten beiden Jahren nicht dabei war.

Auch 2023 und 2024 hatte Nintendo aber eine „Direct“ im Juni abgehalten. Das wird auch für 2025 erwartet. In welcher Form Nintendo beim Summer Game Fest 2025 dabei ist, bleibt abzuwarten. Mit einer Live-Show um 23 Uhr deutscher Zeit am 6. Juni wird Keighley das Festival im YouTube Theater in Los Angeles einläuten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Nintendo auch seinen Auftritt bei der diesjährigen Gamescom bestätigt. Offensichtlich hat man 2025 doch ein bisschen was aufzubieten. Alles andere wäre auch eine Enttäuschung gewesen.

Zu den mehr als 60 anderen bestätigten Partnern gehören unter anderem Bandai Namco, Capcom, PlayStation, SEGA und Square Enix – eure Wünsche rund um den dritten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII, Kingdom Hearts 4 und zu einem neuen Parasite Eve gebt ihr gern in den Kommentaren ab!

Die bisher vorgestellten Partner:

Bildmaterial: The Game Awards