„Kingdom Hearts“-Fans starten Petition zu einem wohl leider aussichtslosen Unterfangen

Wünschen kann man sich ja bekanntlich alles. Mit diesem Gedanken haben „Kingdom Hearts“-Fans jetzt eine Petition bei Change.org gestartet, die sich dem kürzlich eingestellten Mobile-Game Kingdom Hearts Missing-Link widmet.

Na klar: Die Petition fordert Square Enix dazu auf, Kingdom Hearts Missing-Link doch noch in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Dabei geht es gar nicht nur um das Spiel selbst, „sondern um ein fehlendes Stück in einer Geschichte, in die wir alle tief verstrickt sind“, so der Initiator.

„Es hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in der Timeline von Kingdom Hearts und viele Fans fühlen sich im Unklaren gelassen“, bemängelt der Initiator weiter. Das Spin-off wäre ein „ortsbasiertes Action-RPG“ geworden, das inhaltlich die Brücke zu Kingdom Hearts 4 hätte schlagen sollen.

Fans fürchten jetzt, dass wertvolle Puzzleteile der „Kingdom Hearts“-Timeline einfach verloren gehen. „Missing-Link versprach, wichtige Handlungsstränge aus Union Cross und Dark Road zu verbinden und die Bühne für Kingdom Hearts 4 zu bereiten“, heißt es in der Petition. Jetzt wird Missing-Link genau das: zum missing Link.

Die Unterzeichner fordern daher, die Geschichte wenigstens in irgendeiner Form zugänglich zu machen – sei es durch veröffentlichte Zwischensequenzen, einen Kurzfilm oder eine überarbeitete Version des Spiels. Die Aussicht, dass Square Enix diesen Forderungen folgt, ist sehr klein. Bisher haben 2.170 Menschen die Petition unterzeichnet. Mehr zu Kingdom Hearts Missing-Link und dessen Einstellung lest ihr hier.

via GameRant, Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix