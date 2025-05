Das Pixel-Art-RPG Artis Impact spielt in einer Welt, die von abtrünniger KI kontrolliert wird

Das im Alleingang entwickelte Pixel-Art-RPG Artis Impact wird am 7. August 2025 auf Steam erscheinen. Das Spiel stammt vom malaysischen Entwickler Mas, der das Spiel über vier Jahre hinweg im RPG Maker MV umsetzte.

Im Rahmen des Six One Indie Showcases wurde das Abenteuer erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab sofort steht auch eine spielbare Demo auf Steam zur Verfügung, die einen ersten Einblick in die dystopische Welt und das erzählerisch geprägte Gameplay bietet.

Artis Impact spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von abtrünniger künstlicher Intelligenz kontrolliert wird. Apropos. Habt ihr eigentlich Widerspruch gegen die Verwendung eurer Daten beim Meta KI-Training eingelegt? Nur noch heute ist das möglich.

Ihr schlüpft in die Rolle der „stoischen jungen Frau Akane mit einer mysteriösen Vergangenheit und überraschend schrägem Humor. Gemeinsam mit ihrem scharfzüngigen KI-Begleiter Bot übernimmt sie Aufträge, hilft Fremden und stößt auf Erinnerungsfragmente, die auf etwas viel Größeres hindeuten“.

Der Fokus liegt dabei auf einer linearen Geschichte, die durch Nebenquests, zufällige Begegnungen und andere Interaktionen aufgelockert wird. Das Kampfsystem setzt auf rundenbasierte Gefechte, die einfach zu erlernen sein sollen. Taktische Tiefe wird trotzdem versprochen. Auf Grinding oder überladene Mechaniken will Artis Impact aber verzichten. Dafür gibt es das ein oder andere entspannte Life-Sim-Element wie Kochen und Dekorieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Artis Impact, Mas