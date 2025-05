Weil es läuft: „Layton“-Macher verteilen Geschenke zu ihrem neuen Überraschungs-Hit

Seien wir mal ehrlich: Nach den letzten Jahren haben wir Level-5 und konkret dem neuen „Fantasy Life“ diesen Erfolg nicht so recht zugetraut. Nach mehreren Verschiebungen und sogar dem Wechsel des Entwicklerstudios standen die Vorzeichen für Fantasy Life i: Die Zeitdiebin nicht sonderlich gut.

Doch schon wenige Tage vor dem Launch deutete sich ein Überraschungs-Hit an. In den weltweiten Steam-Topsellern platzierte sich das Slow-Life-RPG ebenso an der Spitze wie in den japanischen eShop-Charts. Inzwischen gibt es auch konkrete Zahlen zum Erfolg – und Level-5 feiert diese gemeinsam mit den Fans.

Wie man bekannt gibt, hat sich Fantasy Life i innerhalb der ersten zwei Tage nach Veröffentlichung weltweit über 500.000 Mal verkauft hat. Bei Steam hat das Spiel gestern einen vorläufigen Peak mit fast 60.000 gleichzeitigen SpielerInnen erreicht. Gut möglich, dass am heutigen Sonntag dieser Rekord noch einmal geknackt wird.

Anlässlich dieses Erfolgs veranstaltet Level-5 bei Twitter eine Retweet-Kampagne, bei der ihr das Spiel oder originale Artworks gewinnen könnt. Außerdem gibt es einen kostenlosen Geschenkcode, mit „A56LCE872“ könnt ihr einige Ingame-Items abstauben.

Kostenlose DLC-Erweiterung

Nicht zuletzt kündigte Level-5 eine kostenlose DLC-Erweiterung mit dem Titel „Update the World!“ an. Diese soll neue Inhalte bieten, um die Spielzeit zu verlängern und SpielerInnen weiter zu motivieren. Die Erweiterung wird neue Rezepte enthalten und zusätzliche Inhalte einführen, die gezielt auf hochstufige Waffen aus Schatzgrotten und anderen Quellen abgestimmt sind.

Level-5 zufolge erfolgt die Entwicklung dieser Inhalte ganz konkret als Reaktion auf den globalen Erfolg des Spiels und die große Unterstützung durch die Spielergemeinschaft. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Erweiterung wurde bisher noch nicht genannt. Weitere Details sollen schrittweise bekannt gegeben werden.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Comcept