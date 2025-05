40 Millionen spielen es schon: Jetzt erscheint dieses ambitionierte Wuxia-RPG auch im Westen

NetEase Games hat Sword of Justice für eine internationale Veröffentlichung angekündigt. Im Heimatmarkt China hat man das ambitionierte Open-World-MMORPG bereits veröffentlicht und verzeichnet schon 40 Millionen Spielende.

Der Free-to-Play-Titel verspricht ein Wuxia-Erlebnis, das in der späten Nördlichen Song-Dynastie angesiedelt ist. Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

In Sword of Justice sollen sich SpielerInnen sich in einer weitläufigen Welt frei entfalten. Besonders technologisch will Sword of Justice neue Maßstäbe setzen. Hochwertige Ray-Tracing-Effekte, dynamischer Wetterwechsel, cineastische Inszenierung und ein flüssiges und nahtloses Erlebnis sind versprochen. Dazu setzt man auf ein KI-gestütztes NPC-System, das intelligent auf Spielerhandlungen reagieren soll.

Neben klassischen Systemen wie Gilden, Freundschaften, romantischen Beziehungen oder Mentorenschaften, bietet Sword of Justice auch die Möglichkeit, als Solospieler mit KI-gesteuerten Begleitern in umfangreiche Raids zu ziehen. Über 100 Stunden Einzelspieler-Gameplay sollen geboten werden.

Ein weiteres Kernversprechen von Sword of Justice ist faire Wettbewerbsbedingungen. Pay-to-Win-Mechaniken sollen vollständig ausgeschlossen sein. Fortschritt erfolgt ausschließlich durch aktives Spielen, wobei sichergestellt sein soll, dass kein Spieler durch finanzielle Investitionen dominieren kann. Sword of Justice erscheint für Mobilgeräte und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword of Justice, NetEase, ZhuRong Studio