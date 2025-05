Das war … Kalenderwoche 18/2025

Das Dauerthema Nintendo Switch 2, Clair Obscur, NieR und PlatinumGames haben uns in einer eher ruhigen Woche begleitet. Es ist ja auch Golden Week in Japan! Dennoch haben wir auch noch eine Reihe von Videos für euch und zum Schluss findet ihr noch ein neues Review sowie die Mai-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Auch mit der Nintendo Switch 2 wird es kein Achievement-System geben. Die Argumente dagegen dürften noch dieselben sein wie früher. Stirnrunzeln löste zudem die Meldung aus, dass die physische Switch-2-Version von Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) nur auf einer Game Key Card erscheint. Dies umso mehr, weil sich Limited Run Games dafür verantwortlich zeichnet. Zur Abwechslung noch einen Blick zurück warfen wir mit dem 25. Geburtstag von The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Der Publisher von Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) hat sich in einem Interview überraschend geäußert. Man lobt nämlich explizit Xbox als entscheidend für den Erfolg. Man bekam nämlich Sichtbarkeit in Xbox-Showcases – essentiell um sich zu positionieren.

Square Enix teasert mal wieder etwas zu NieR. Auf einer offiziellen NieR-Website finden sich kryptische Hinweise im Text und Quellcode. Um den nächsten Ableger dürfte es sich zwar nicht handeln, aber die Reihe ist nach wie vor am Leben.

Bei PlatinumGames ist man auf der Suche nach Unterstützung für ein neues Projekt. Die Stellenausschreibung bezieht sich dabei auf ein Action-Spiel mit Online-Fokus. Da werden natürlich Erinnerungen an Babylon’s Fall wach, aber für solche Vergleiche wäre es wohl noch etwas früh.

Neu enthüllt wurde das skurrile Rollenspiel Tales of Tuscany (PC), der Nachfolger für Athenian Rhapsody. Mit Brettspielelementen versucht der Entwickler Sting zu punkten und kündigte deswegen VIractal (PC) an. Mit einem Teaser ist auch das nächste Honkai-Spiel offiziell, welches wohl Honkai: Nexus Anima heißt und Pokémon-Elemente hat. In einen langen Übersichtstrailer eintauchen könnt ihr zu Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), während uns das School-Life-RPG VARLET (PS5, Switch, PC) mit dem Eröffnungsfilm versorgte.

Im Juni erscheint im Westen endlich Umamusume: Pretty Derby (PC, Mobil), welches in Japan ein großer Erfolg ist und eine verrückte Idee umsetzt. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird WUCHANG: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC), hier ist es im Juli so weit. Die Neuauflage der Adult-Visual-Novel ToHeart (Switch, PC) zeigte sich in einem längeren Trailer. Einige Gameplay-Eindrücke präsentierte uns der Shooter Scar-Lead Salvation (PS4, PS5, PC) von Compile Heart und die Neuauflage Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC) zeigte, was sich im Vergleich zum NDS-Original getan hat.

Das 2D-Pixel-Projekt Nitro Express (PC) könnt ihr noch im Mai erwerben. Nur wenige Tage später steht dann auch schon Cattle Country (PS5, Switch, Xbox Series, PC) an, ihr könnt die Cowboy-Sim mit einer Demo begutachten. In Deutschland entsteht unterdessen Paper Animal Adventure (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), der Roguelike-Titel hat einige Nintendo-Vorbilder. Bei Battle Train (Switch, PC) handelt es sich um ein Roguelite-Deckbuilding-Spiel mit Zügen. Schon bald könnt ihr ein Zusatzkapitel zu Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) spielen und das erst noch kostenlos.

Außerdem konntet ihr auch noch ein neues Review bei JPGAMES finden. Können die beiden JRPG-Klassiker aus Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) heute noch überzeugen? Die klassischen Geschichten hat man grafisch angepasst, wobei nicht jede Änderung überzeugen kann. Zudem hat man einige Features an die aktuelle Zeit angepasst.

In den Neuerscheinungen für den Mai 2025 gibt es wieder einmal das volle Programm. In unserer Liste findet ihr Nachschub von größeren Veröffentlichungen, aber auch aus der japanischen Nische.