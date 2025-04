Nach dem Desaster um Babylon’s Fall will es PlatinumGames offenbar noch einmal versuchen

Mit Ninja Gaiden 4 steht bald wieder ein potenzieller Einzelspieler-Action-Hit von PlatinumGames ins Haus. Offenbar verliert man aber auch die Ambitionen im Live-Service-Bereich nicht aus den Augen. Darauf deutet jedenfalls eine frische Stellenausschreibung hin.

Wie Tech4Gamers entdeckt hat, suche Platinum einen Game Designer für einen kommenden neuen Titel, was darauf hindeutet, dass sich dieser noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Während der Großteil der Stellenanzeige des Bayonetta-Studios die typischen Anforderungen an einen Game Designer enthält, gibt es im Abschnitt „Gewünschte Fähigkeiten“ zwei Punkte, die darauf hindeuten, dass das Spiel Online-Elemente enthalten wird.

Der Stellenanzeige zufolge sollte der ideale Kandidat für die Stelle „Erfahrung in der Entwicklung von Online-Actionspielen“ und „Erfahrung in der Stage-Komposition (Level-Design) für Online- oder Open-Field-Spiele“ haben. Beide Punkte scheinen auf ein Actionspiel mit einem Online-Open-World-Element hinzudeuten, was besonders bemerkenswert ist, da Platinums letzter Versuch, ein solches Erlebnis zu schaffen, in einem regelrechten Flop mündete.

Babylon’s Fall, erschienen 2022, war ein Online-Action-RPG, das bei seiner Veröffentlichung von Kritikern weitgehend verrissen wurde und Schwierigkeiten hatte, ein Publikum zu gewinnen. Sechs Monate nach der Veröffentlichung bestätigte Publisher Square Enix, dass das Spiel eingestellt und das geplante „groß angelegte Update“ abgesagt wurde.

Trotz des katastrophalen ersten Versuchs eines Live-Service-Spiels sagte Platinum-CEO Atsushi Inaba später im Jahr 2022, dass dies die Pläne des Studios, in Zukunft weitere Live-Service-Spiele zu entwickeln, nicht beeinträchtigt habe.

via VGC, Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix, PlatinumGames