Square Enix macht Fans mit kryptischer Webseite Hoffnungen auf baldige NieR-Neuigkeiten

Wie Journalistin Willa Rowe auf BlueSky mitteilt, macht eine offizielle NieR-Website durch kryptische Hinweise im Text und ihrem Quellcode auf etwas in Zusammenhang mit NieR: Re[in]carnation aufmerksam. Als Teil des jüngsten Updates einer Art Online-Novel endet das frisch veröffentlichte Kapitel 4 mit einem seltsamen Text, der wie folgt lautet:

[WARNING] : Recovery protocol initialized… [ERROR] : Redirecting to backup node: < https://www.jp.square-enix.com/nierreincarnation/ > [INFO] : Analysis comments added to the source code. [FATAL] : Process forcibly halted.

Durchstöbert man den weiteren Quelltext, finden sich diverse mysteriöse Code-Kommentare, die vermeintliche Hinweise liefern. So ist etwa vom „Käfig“ die Rede, der bekanntlich als Hauptschauplatz von „Re[in]carnation“ dient. Auch „Her“ spielt als Schlüsselfigur eine wichtige Rolle im Spiel, dem vor rund einem Jahr von Square Enix der Stecker gezogen wurde. Worauf diese Hinweise anspielen? Vielleicht eine Offline-Neuveröffentlichung von „Re[in]carnation“? Das lässt sich aktuell nur mutmaßen.

Die beiden letzten Kapitel der Novel erscheinen voraussichtlich am 2. Mai. Gut möglich, dass in diesem Zuge auch der Vorhang fällt und Square Enix deutlich macht, worauf es hier so mysteriös anspielt.

via IGN, Bildmaterial: NieR Re[in]carnation, Square Enix, Applibot