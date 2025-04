Dokapon-Macher bringen das Brettspiel-ähnliche RPG VIractal bald in den Early-Access

Das Entwicklerstudio Sting, bekannt für die Dokapon-Reihe, hat mit VIractal ein neues RPG angekündigt, das Brettspiel-Elemente mit strategischem Kartenspiel verbindet. Der Titel erscheint zunächst im Early-Access für PCs via Steam an den Start gehen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus. Erstmal erschienen, soll der Early-Access zwischen sechs und zwölf Monaten andauern. Außerdem will man schon am 12. Mai eine spielbare Demo veröffentlichen, die wir das Spiel auch englische Texte bietet.

Ihr findet euch in einer Miniaturwelt namens Viractalia wieder, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen. SpielerInnen bewegen sich über ein sich bei jedem Durchlauf veränderndes Spielbrett. Dabei spielt auch das sogenannte DP-System eine Rolle: Unverbrauchte Bewegungspunkte werden in eine besondere Ressource umgewandelt, die in Kämpfen oder Ereignissen von Vorteil sein kann.

Auf dem Weg durch Viractalia erleben SpielerInnen dynamische Ereignisse, bei denen ihre Entscheidungen Einfluss auf die Fähigkeiten und den Verlauf der Geschichte haben können. VIractal lässt sich sowohl alleine als auch im Online-Multiplayer erleben.

