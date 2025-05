„Galaktischer Fehltritt“ – Fans sind sauer wegen der neuen Star Wars Grand Collection

Aspyr hat zum Star-Wars-Day ein besonderes Paket geschnürt und die Star Wars: Grand Collection veröffentlicht. Wer zuerst über die Switch-Version stolpert, wird staunen. Neun Spiele sind enthalten, darunter Klassiker wie Jedi Knight: Jedi Academy und Knights of the Old Republic.

Mit 139,99 Euro muss man gefühlt zu viel hinblättern, aber der Launch-Rabatt von 50 Prozent auf somit 69,99 Euro lässt wohl doch den ein oder anderen überlegen. Schließlich sind die Spiele voraussichtlich auch noch auf der kommenden Nintendo Switch 2 spielbar.

Wer zuerst auf die PlayStation-Version trifft, die derzeit 89,99 Euro kostet und nur mit einem „PlayStation Plus“-Abo rabattiert wird, findet die Sammlung für eine „Grand Collection“ vielleicht etwas mager. Vergleicht man die enthaltenen Spiele, wird schnell klar, dass hier drei Spiele fehlen, die es in der Switch-Version gibt: The Force Unleashed sowie vor allem die Meilensteine Knights of the Old Republic I & II.

Einen „galaktischen Fehltritt“ nennt man das bei den Kollegen der PlayStation-Site Playfront. Zumal der offizielle Trailer von Aspyr nur im Kleingedruckten („not all games included“) den Unterschied zwischen den Versionen deutlich macht. Auch nicht so das Gelbe vom Ei. „Sie wissen, dass Sie wegen irreführender Werbung verklagt werden könnten“, weist ein Fan hin. Auch in den sozialen Medien bemerken viele Fans die vermeintliche „Mogelpackung“.

Warum die drei Spiele in der PlayStation-Version fehlen, kann man nur spekulieren. Tut Playfront dann auch: „Lizenzfragen? Technische Einschränkungen? Oder einfach Nachlässigkeit?“ In erster Linie mag es daran liegen, dass sie im PlayStation Store nicht verfügbar sind. Was Aspyr und die Lizenzinhaber davon abhält, weiß man nicht. Der Star Wars Day 2025 und die Star Wars Grand Collection waren jedenfalls offensichtlich nicht Grund genug.

Bildmaterial: Star Wars Grand Collection, Aspyr