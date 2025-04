Wirklich wahr: Das erste „Switch 2“-Spiel von Limited Run kommt auf einer Game Key Card

Limited Run Games wird eine Collector’s Edition zu Raidou Remastered anbieten. So weit, so normal. Das Spiel ist wahrscheinlich nischig genug, als dass eine Sammleredition bei einem Hersteller wie Limited Run Games veröffentlicht werden kann. Mal abgesehen davon, dass Atlus und SEGA alles andere als Indie-Publisher sind.

Aber Fans erzürnt etwas anderes. Limited Run Games tritt bekanntlich hin und wieder ins Fettnäpfchen, aber der neueste Fehltritt ist schon fast amüsant. Die Collector’s Edition erscheint auch für Switch 2 und das erste „Switch 2“-Spiel von Limited Run Games kommt … auf einer Game Key Card.

Darauf weist das Kleingedruckte auf der Produktseite hin. Das ist natürlich nicht das, was Fans von der Firma erwarten, die sich „FOREVER PHYSICAL“ nicht nur auf die Fahne, sondern auch prominent auf jede Unterseite des Stores geschrieben hat. Limited Run Games sollte es besser wissen. Entsprechend fallen die Reaktionen in den sozialen Medien aus.

Sammler sind gegen Game Key Cards

SammlerInnen stehen den Game Key Cards aus vielerlei Gründen skeptisch gegenüber. Zwar kann man sie im Gegensatz zu Downloadcodes verkaufen und tauschen, aber ohne Daten auf der Cartridge ist selbige natürlich ohne Internetverbindung (und irgendwann ohne Server) wertlos, kritisieren Fans.

Die Preservation-Community steht dem Modell deshalb ablehnend gegenüber und die allermeisten „Limited Run“-Kunden offensichtlich auch. Mal sehen, ob Limited Run Games in Sachen Raidou Remastered noch einmal korrigiert.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series. Eine (echte) Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch und PS5. Für die Standardversion für Switch 2 hat sich auch Atlus für die Game Key Card entschieden, die ebenfalls bei Amazon* zu finden ist.

Bildmaterial: Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Atlus