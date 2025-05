Das Pokémon-ähnliche Spiel vom Genshin-Entwickler hat seinen ersten offiziellen Teaser

Gestern fand in Shanghai ein Konzert zu Honkai: Star Rail statt, das Hoyoverse rückblickend in einer Pressemeldung als „Erfolg mit überraschenden Neuigkeiten“ beschreibt. Das Konzert ließ Fans nämlich nicht nur in die interstellare Musik des Spiels eintauchen, sondern enthüllte auch ein Crossover mit Fate/stay night: Unlimited Blade Works und machte vor allem einen brandneuen Honkai-Titel offiziell.

Das kurze Teaser-Video zu dem „brand new Honkai game“ zeigt zwei Trainer und ihre kleinen Begleiter, die sich offensichtlich für den Kampf bereitmachen. Damit dürften Fans die Gerüchte um ein „Pokémon-like“ Honkai-Spiel bestätigt sehen.

Diese Gerüchte drehten sich um ein Spiel, in dem Spielende in einer ruhigen Küstenstadt und anderen vielfältigen Umgebungen sogenannte „Destined Spirits“ sammeln, diese trainieren und sie in rundenbasierten Auto-Battler-Kämpfen gegeneinander einsetzen. Das Trademark von „Honkai: Nexus Anime“ und passende Stellenausschreibungen sorgten für den Rest.

Es gibt noch keine offizielle Youtube-Version des kurzen Teasers, aber natürlich Aufzeichnungen bei Youtube. Die Pressemeldung von Hoyoverse gibt darüber hinaus keine weiteren Details, auch die Pokémon-Vergleiche beziehen sich natürlich nur auf das kolportierte Gameplay und nicht auf offizielle Angaben.

