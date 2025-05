Nintendo hält offenbar an seinem 15 Jahre alten Argument gegen Achievements fest

Falls ihr zu denen gehört, die sich Trophys oder Achievements auf Nintendo Switch 2 gewünscht haben, dann wurdet ihr in den letzten Tagen schon enttäuscht. Zwar werden die „Switch 2 Editionen“ von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so etwas Ähnliches bieten, aber systemweite Achievements wird es nicht geben.

Warum eigentlich nicht?! Diese Frage beantwortete Nintendo schon vor langer Zeit. Anlässlich der Achievements-Absage von Bill Trinen hat Journalist Stephen Totilo in seinem Archiv gewühlt, denn er hat sich an ein Interview von 2011 erinnert, in dem ebenfalls Bill Trinen schon mal über Achievements auf Nintendo-Konsolen sprach. Damals lieferte Trinen auch einen Grund für die Absage.

Damals erklärte Trinen, dass man nicht grundsätzlich gegen Achievements sei, erläuterte aber auch, dass ein einheitliches Trophäensystem nicht mit der damaligen Philosophie des Unternehmens vereinbar sei.

Trinen führte weiter aus, dass die Entwickler und Designer bei Nintendo nicht daran interessiert seien, Spielern vorzuschreiben, wie sie ein Spiel zu spielen hätten, nur um „eine Art mythische Belohnung“ zu erhalten. Stattdessen habe man stets versucht, Spiele so zu konzipieren, dass Fans sie selbst erkunden können und dabei ein „Gefühl der Entdeckung“ erleben. Trinen selbst würde es auch viel spannender finden, als eine „künstliche Punktzahl“ zu bekommen.

An diesem Prinzip scheint Nintendo auch 2025 mit der Nintendo Switch 2 festzuhalten. Gehört ihr zu denjenigen, die sich ein Achievement-System auf der Switch 2 gewünscht haben, oder seid ihr gar froh, dass es nicht so weit kommt?

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo