Hättet ihr wohl nicht gedacht: Ausgerechnet Xbox hat Clair Obscur zum großen Erfolg verholfen

Clair Obscur: Expedition 33 hat sich zu einem Überraschungserfolg für Publisher Kepler und Entwickler Sandfall Interactive entwickelt. Innerhalb von nur drei Tagen nach Veröffentlichung konnte sich das RPG über eine Million Mal verkaufen.

Auf den ersten Blick möchte man meinen: Das ist wahrscheinlich weniger der Verdienst von Xbox. Xbox „befeuerte“ den Launch von Clair Obscur mit dem Shadowdrop von Oblivion Remastered und auf Xbox ist Clair Obscur im Game Pass spielbar und trug zu der ersten Million des RPGs wenig bei. Doch Publisher Kepler sieht das genau andersherum.

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hatte laut Kepler nämlich sehr wohl die Zusammenarbeit mit Xbox, die dem Titel im Vorfeld umfangreiche Sichtbarkeit verschafft hat. Das Spiel war Teil zweier Xbox-Showcases, darunter das große Summer Showcase, in dem es neben namhaften Titeln wie Gears of War und Fable gezeigt wurde.

„[Während der Summer Showcase] wurde unser Spiel neben Gears of War, Fable und anderen Produkten präsentiert, die traditionell als AAA-Produkte bekannt sind“, sagte Matt Handrahan, Senior Portfolio Director von Kepler gegenüber TheGameBusiness. „Dadurch konnten die Leute verstehen, worum es geht, was uns meiner Meinung nach ohne die Zusammenarbeit mit Xbox nur schwer gelungen wäre.“

Sichtbarkeit dank Xbox

Die Präsenz bei Xbox habe dem Titel geholfen, sich selbstbewusst im sogenannten „AA“-Segment zu positionieren – einem Bereich, der zwischen Indie-Produktionen und großen Blockbustern liegt und häufig schwerer für Videospielfans greifbar ist. Die Einbindung in den Xbox Game Pass war laut Kepler ebenfalls ein wichtiger Faktor für das gestiegene Interesse vor der Veröffentlichung.

Auch der Shadowdrop von The Elder Scrolls IV: Oblivion hat Clair Obscur nicht geschadet, im Gegenteil. Vielleicht habt auch ihr bemerkt, dass in den sozialen Netzwerken gerade wegen Oblivion viele Fans die Aufmerksamkeit auf Clair Obscur gelenkt haben. „Ich glaube, Oblivion hat in dieser Woche einfach die Aufmerksamkeit auf hochwertige RPGs gelenkt, und alle haben über dieses Genre nachgedacht und gesprochen“, so Handrahan.

Sympathisch. Denn bei allen Showcases und Zufällen kurz vor der Veröffentlichung ist es doch wohl vor allem die Qualität von Clair Obscur: Expedition 33, die das Spiel so beliebt macht. Und jetzt, liebe Videospielfans, auf, auf! So dass das Debütspiel von Sandfall auch noch die zweite Million knackt.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive