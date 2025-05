Das ist mal ein Service: Sea of Stars bekommt acht weitere Stunden im neuen Gratis-DLC

Das beliebte Sea of Stars von Sabotage Studio bekam erst im Dezember den großen DLC „Dawn of Equinox“ spendiert. Im Fokus des Gratis-DLC standen umfangreiche Änderungen am Kampfsystem, neue Features sowie ein Koop-Modus. Jetzt legt man nach – schon wieder kostenlos.

Der DLC „Throes of the Watchmaker“ erscheint am 20. Mai für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One. Das kostenlose Zusatzkapitel bringt die beiden Hauptfiguren Zale und Valere für eine neue Herausforderung wieder zusammen und soll euch etwa acht Stunden Zusatzspaß bieten.

Die Geschichte spielt nach den Ereignissen des Hauptspiels und führt Fans zurück zu einem bekannten Charakter: der Uhrmacherin, der Erfinderin des Clockwork Castle und des in der Spielwelt beliebten Räderspiels. Im Mittelpunkt von Throes of the Watchmaker steht Horloge, eine miniaturhafte Uhrwerk-Welt, die von einem verfluchten Karneval bedroht wird.

Zale und Valere müssen sich an die ungewöhnlichen Regeln dieser Welt anpassen, um ihre Kräfte optimal einsetzen zu können. Dabei tauscht Zale sein Schwert gegen Jonglierkunst, während Valere zur akrobatischen Kämpferin wird. Neue Klassen, neue Fähigkeiten und spektakuläre Kombos gibt es ebenso wie ein neues, spielbares Partymitglied namens Artificer.

„Ein neuer Soundtrack von Eric W. Brown, dem Hauptkomponisten von Sea of Stars, begleitet Throes of the Watchmaker. Zusätzlich gibt es neue Originalsongs, die in Zusammenarbeit mit Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) komponiert wurden.“ Sea of Stars gibt es in einer Handelsversion für PlayStation, Xbox und Switch, die ihr bei Amazon* findet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio