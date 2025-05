Der Basar eröffnet wieder: „Story of Seasons“-Fans fiebern dem August entgegen

Die Zeit „zwischen den Generationen“ dürfen sich Farming-Fans mit mehreren Neuauflagen vertreiben. Das „Cozy Bundle“ zu Harvest Moon von Natsume erscheint im Juli. Und auch Marvelous legt einen Klassiker der Originalserie „Bokujō Monogatari“ neu für die Switch auf.

Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint dabei neben Switch auch für Nintendo Switch 2 und Steam. Daran erinnerte Marvelous jetzt mit einem neuen „Pre-Order-Trailer“, der neue Einblicke zum Spiel gibt. Apropos Vorbestellung: Grand Bazaar erscheint in einer Standardversion* für die beiden Nintendo-Konsolen und in einer Limited Edition, die ihr ebenfalls schon bei Amazon* vorbestellen könnt.

Die Neuauflage des ursprünglich für Nintendo DS erschienenen Spiels, bei uns einst veröffentlicht als Harvest Moon DS: Grand Bazaar, erscheint am 27. August 2025. Im Trailer erhalten Fans einen ausführlicheren Eindruck davon, wie das Leben in Zephyr Town in neuem Glanz erstrahlt.

Story of Seasons: Grand Bazaar bringt Fans zurück in die einst florierende Handelsstadt Zephyr Town, deren Basar Kunden und Händler aus aller Welt anzog. Diese Blütezeit ist allerdings Vergangenheit, und es liegt nun an euch, dem Ort wieder zu altem Ruhm zu verhelfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous