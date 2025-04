Das war … Kalenderwoche 16/2025

Willkommen zum österlichen Wochenrückblick! Die Videospielbranche hat uns in den letzten Tagen einige schöne Eier gelegt, aber auch das eine oder andere faule war mit dabei. So geht es um die negativen Folgen von Gacha, Nintendo zeigte das neue Mario Kart und soll noch eine Überraschung planen, Sony erhöhte die Preise und Falcom sorgte für Fragezeichen. Natürlich gab es auch wieder viele Trailer zu sehen und wir feierten einen Geburtstag. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Gacha ist vor allem in Japan beliebt, aber natürlich nicht nur. Dennoch gibt nun eine Umfrage aus Japan zu denken. So hatte bereits jeder fünfte junge Japaner Probleme, da er zu viel Geld dafür ausgegeben hatte.

In einer Sonderausgabe von Nintendo Direct ging es einzig und allein um Mario Kart World (Switch 2). Die offene Welt ist dabei die größte Neuerung. Laut einem Gerücht hat Nintendo das Switch-2-Pulver noch nicht verschossen und hat noch eine Überraschung für dieses Jahr in der Hinterhand. Um welches Spiel es sich wohl handeln könnte?

Sony hat derweil den Preis für die digitale PlayStation 5 in Europa erhöht. Konkret steigen die Kosten um 50 Euro. Dafür sinkt der Preis für das Laufwerk, welches man dazukaufen kann.

Auch bei Falcom gab es einige Fragezeichen, denn Ys X: Proud Nordics (Switch 2) hat nun den Japan-Termin und nach wie vor keine weiteren Plattformen. Die ursprüngliche Veröffentlichung erfolgte auch für PlayStation und später für PCs.

Für Taktikfans gab es mit Star Wars Zero Company (PS5, Xbox Series, PC) eine spannende Neuankündigung. Im nächsten Jahr soll das Projekt erscheinen. Ab sofort erhältlich ist das entspannte Farming-RPG Faun Town (PC). Bloober Team zeigte uns unterdessen erstes Gameplay aus dem Horror-Projekt Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, PC). In Deutschland entsteht derzeit das interessante Hack-and-Slash-Action-Roguelite Morbid Metal (PC). Mit dem zweiten spielbaren Charakter meldete sich Ninja Gaiden: Ragebound (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zurück und kurz vor der Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) ging es nochmals um die Geschichte.

Wieder einmal neues Material gab es zu Light of Motiram (PS5, PC, Mobil), welches mit Horizon-Ähnlichkeiten auffällt. Ein ganzes Jahr ruhig war es sogar um Azur Promilia (PS5, PC, Mobil), welches als Mischung aus Genshin Impact und Palworld gesehen werden kann. Einige weitere Berufe standen beim kommenden Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) im Zentrum. Die Life-Sim Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) soll mit hübscher Grafik noch in diesem Jahr erscheinen. Bereits morgen könnt ihr euch Rise of Rebellion (PC) ansehen, inklusive Dark-Souls-Bezügen. Wo wir schon bei FromSoftware sind: Hier ist der nächste Kämpfer aus Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Einige der Mini-Spiele sahen wir aus Demonschool (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und eure Streifzüge in Moonlighter 2: The Endless Vault (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr für den Sommer planen. Weitere Spiele für die Sommermonate gibt es mit dem Propaganda-RPG The Great Villainess: Strategy of Lily (PC), dem Konflikt zwischen Menschen und Hexen, der in HYKE: Northern Light(s) (PS5, Switch PC) herrscht, dem Zelda-Vibes verströmenden The Knightling (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und dem ziemlich verrückten Dating-Abenteuer Date Everything! (PS5, Switch, Xbox Series, PC).

Schon bald könnt ihr im Early Access von NITRO GEN OMEGA (PC) erfahren, was ein „Spaghetti Anime“-Taktik-RPG ist. Auch bei Kickstarter ist derzeit einiges los. Dort räumt aktuell Seed of Nostalgia (PS4, Switch, Xbox One, PC) ab, die Konsolenversionen sind schon gesichert. Auch Lou’s Lagoon (Switch, PC) konnte sich bereits finanzieren. Das bisher Switch-exklusive Star Overdrive erhält schon Portierungen für PlayStation, Xbox und PCs und Starlight Legacy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schafft den Sprung von Steam auf Konsolen, dies sogar physisch. Zu Stellar Blade (PS5, PC) sind teure Figuren unterwegs.

Einen Geburtstag feierten wir in dieser Woche: Fire Emblem: Awakening (3DS) erschien in Japan vor 13 Jahren. Dies ist insofern relevant, weil damit die Zukunft der ganzen Reihe gerettet werden konnte. Tatsächlich also ein neues Erwachen!