Ninja Gaiden: Ragebound kehrt mit der Vorstellung des zweiten Charakters zurück

Das war eine spannende Ankündigung bei The Game Awards: Ninja Gaiden ist zurück! Mit einem neuen Trailer präsentieren uns Dotemu und The Game Kitchen heute den zweiten spielbaren Charakter aus Ninja Gaiden: Ragebound.

Kumori ist ein Mitglied des berüchtigten Black Spider Clans. und bricht mit den traditionellen Regeln der Ninja-Kunst. Kumori setzt auf moderne Waffen sowie dämonische Kräfte, um ihre Gegner auszuschalten. Ihr unkonventioneller Kampfstil ist speziell darauf ausgelegt, Kämpfe um jeden Preis zu gewinnen und die Herausforderungen ihrer eigenen Geschichte zu meistern.

Der 2D-Action-Plattformer im Side-Scrolling-Stil greift die NES-Trilogien der Reihe auf und führt sie in ein brandneues Abenteuer über, das im Sommer 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One erscheinen soll. Inhaltlich knüpft man direkt an die Ereignisse aus dem NES-Spiel Ninja Gaiden an.

Der Schleier zwischen der Menschenwelt und dem Dämonenreich ist zerrissen und die Welt hüllt sich in Dunkelheit. Ryu Hayabusa verlässt das Hayabusa-Dorf, um den Tod seines Vaters zu rächen. Währenddessen erhebt sich Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Clans, als eine der beiden Hauptfiguren des Spiels, um sich den übernatürlichen Bedrohungen zu stellen.

Kenji und Kumori arbeiten zusammen

In einer Zeit, in der die Welt vom Bösen überrannt wird, treffen Kenji und Kumori aufeinander. Die beiden müssen ihre generationenübergreifende Clan-Fehde überwinden und ihre Kräfte vereinen, um zu überleben. Dabei greifen sie auf die sogenannte „Ninja Fusion“ zurück, die es ihnen ermöglicht, ihre Seelen und Fertigkeiten miteinander zu verbinden und ihre Ninja-Talente weiter zu steigern.

Mit aufrüstbaren Fähigkeiten, versteckten Sammelobjekten, freischaltbaren Geheimmissionen und optionalen Herausforderungen will Ninja Gaiden: Ragebound eine moderne Neuinterpretation der blitzschnellen Kämpfe und der präzisen, anspruchsvollen Plattform-Action bieten, für die die Serie bekannt ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ninja Gaiden: Ragebound, Dotemu, The Game Kitchen