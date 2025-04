Sony hebt den Preis erneut an: Die PlayStation 5 wird in Europa noch teurer

Im Sommer letzten Jahres hob Sony den Preis der PlayStation 5 ein weiteres Mal an. Die neuerliche Preiserhöhung betraf damals nur Japan, doch die weltweite Wirtschaftslage macht es nun offensichtlich notwendig, dass weiter Märkte nachziehen. Diesmal ist auch Europa betroffen.

Wie Sony in einem Blogbeitrag bekannt gibt, habe man die „schwierige Entscheidung“ getroffen, die UVP der PS5 Digital Edition in Europa sowie UK, Australien und Neuseeland anzuheben. Hierzulande steigt der Listenpreis der PS5 Digital von 449,99 Euro auf 499,99 Euro. Die Disc-Version ist nicht betroffe, ebenso wie bisher die PS5 Pro.

Der Aufschlag beträgt also 50 Euro für die PS5 Digital, die im November 2020 mit 399,99 Euro gelauncht ist. Seit ihrer Veröffentlichung ist die PS5 Digital also um 100 Euro teurer geworden. Das ist schon ein einigermaßen verrückter Ausschnitt aus der Videospielgeschichte.

Sony schreibt die neuerliche Preiserhöhung dem „schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, einschließlich hoher Inflation und schwankender Wechselkurse“ zu. Schon 2022 zog man in nahezu allen Märkten kräftig an. Alles wird teurer, ihr kennt das. Alles? Nein, nicht alles. Das PS5-Laufwerk wird günstiger. Der Preis fällt von 119,99 Euro auf nur 79,99 Euro. Überraschend, weil die Nachfrage in den letzten Monaten regelmäßig sowieso das Angebot übertraf.

Wer sich eine PS5 Digital kaufen wollte, sollte sich beeilen. Der Handel hat noch nicht reagiert, derzeit verkauft Amazon* ein Bundle aus der PS5 Digital (Slim) und Astro Bot noch für 399,99 Euro im Angebot.

Zieht PS Plus nach?

Spannend wird sein, zu sehen, ob auch PlayStation Plus noch einmal anzieht. Zuletzt gab es deutliche Erhöhungen der Abokosten in Lateinamerika. Hierzulande hatte Sony die Preise von PlayStation Plus zuletzt 2023 angepasst. Die war übrigens möglicherweise rechtswidrig, zumindest für gegenüber deutschen Kunden. Eine Auseinandersetzung vor Gericht hat Sony Interactive Entertainment zuletzt verloren, doch es geht noch durch die Instanzen.

Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi