LEVEL UP SALE: Spiele-Bundles ab 1 Euro und viele tolle Angebote füllen eure Bibliothek

Werbung. Zeit für ein LEVEL UP! Fanatical bietet euch aktuell im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Gelegenheit, eure Spiele-Bibliothek aufzuleveln. Günstig natürlich – sonst wärs ja auch kein Sale. Der LEVEL UP SALE* läuft!

Neben einer Vielzahl von tollen Angeboten, von denen wir einige weiter unten aufgelistet haben, gibt es auch diesmal wieder jeden Tag einen besonderen, neuen Star Deal, der nur 48 Stunden* lang Gültigkeit hat.

Darüber hinaus ihr euch bei einem Warenwert von 15 Euro ein Gratis-Game aussuchen. Diesen Warenwert habt ihr zum Beispiel mit dem brandneuen Überraschungshit Blue Prince* schon erreicht. Schon jetzt gibt es 15 Prozent auf den GOTY-Anwärter mit einem Metacritic-Score von 93!

Auch ganz schick: Wie wäre es mit 20 Prozent Pre-Launch-Rabatt* auf Clair Obscur: Expedition 33? Das „HD-JRPG“ bekommt ihr somit für 39,99 Euro zum Launch! Sandfall musste sich schon erklären, warum das Spiel „nur“ 49,99 Euro kostet. Und jetzt gibt es Clair Obscur noch günstiger …

Und sonst so?

20 Prozent auf Monster Hunter Wilds

65 Prozent auf Persona 5 Royal

55 Prozent auf Persona 3 Reload

… im LEVEL UP SALE*

43 Prozent auf Starfield Premium Edition

86 Prozent auf RoboCop Rogue City

40 Prozent auf Lies of P

… im LEVEL UP SALE*

56 Prozent auf Infinite Wealth

73 Prozent auf Hogwarts Legacy Deluxe

38 Prozent auf Metaphor ReFantazio

… und vieles mehr. Darüber hinaus lohnt sich wie immer ein Blick in die Bundles. Dort schnürt Fanatical aktuell zum Beispiel die Oddworld Complete Edition* – für einen (1) Euro bekommt ihr sechs Oddworld-Spiele und zwei DLC. Verrückt. Auch nicht übel: In der Batman Arkham Collection* schnappt ihr euch für insgesamt 7,49 Euro drei Arkham-Games: Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight in den erweiterten „Game of the Year“- oder Premium-Editionen.

Und wie immer lohnt auch der Blick ins FantasyVerse. Dort verkauft Fanatical, groß geworden als Händler von Steam-Keys, auch Comics, eBooks, Audiobooks, Manga, Anime und Graphic-Novels. Oftmals in attraktiven Themen-Bundles: ein solches ist ganz aktuell das „All Action All Manga“-Bundle*.

Bildmaterial: Fanatical