Das neue Adventure-RPG der Pokémon-Macher ist ab heute erhältlich

Pandoland, das neue Mobile-Game von Pokémon-Entwickler Game Freak, ist ab sofort weltweit erhältlich. Nach dem Start in Japan im Juni 2024 feiert der Titel nun seine globale Veröffentlichung für iOS und Android.

Mit Pandoland erwartet SpielerInnen ein Abenteuer-RPG, das klassische Creature-Collecting-Elemente mit Gacha-Mechaniken verbindet. Als Entdecker erkundet man dabei eine geheimnisvolle Welt voller unbekannter Länder, in der über 500 verschiedene Begleiter gesammelt und zu schlagkräftigen Teams zusammengestellt werden können.

Diese Teams treten sowohl im Einzelspieler-Modus als auch in Online-Mehrspieler-Gefechten gegen mächtige Bossgegner an. Game Freak beschreibt Pandoland als ein „anfängerfreundliches“ Erlebnis, das sich an SpielerInnen aller Altersgruppen richtet. Der Titel erscheint als Free-to-play-Spiel.

SpielerInnen können über ein Gacha-System neue Charaktere und Ausrüstungsgegenstände freischalten. Zum weltweiten Start belohnt Game Freak alle vorregistrierten Fans mit verschiedenen Boni, darunter Ressourcen für bis zu 100 Gacha-Pulls direkt zur Veröffentlichung.

Game Freak abseits von Pokémon

Entwickelt wurde Pandoland von WonderPlanet und Game Freak. Die Marke selbst gehört Game Freak, dem Entwicklerstudio hinter der Pokémon-Serie, das alle paar Monde ausbricht und andere Spiele entwickelt. Manchmal sogar für andere Publisher als Nintendo und für Plattformen wie Xbox und PlayStation.

2015 war das beispielsweise Tembo the Badass Elephant, 2017 Giga Wrecker oder im letzten Jahr Pocket Card Jockey: Ride On für Nintendo Switch. Vor einiger Zeit kündigte man außerdem Project Bloom an, das gemeinsam mit Private Division entsteht und offenbar sogar noch etwas ambitionierter ist.

Bildmaterial: Pandoland, Game Freak, WonderPlanet